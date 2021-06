Apple WWDC Keynote Conseils sur l’avenir de l’informatique – WWD

Le festival annuel des développeurs d’Apple Inc., sous la forme de sa conférence annuelle des développeurs, a levé une partie de la maladresse des événements récents pour vanter ses dernières mises à jour logicielles et ajouts sur ses iPhones, montres Apple, iPads, Mac et plus encore lundi.

Intrépide par sa bataille judiciaire sur les politiques de l’App Store et la réaction des employés contre le retour à temps partiel proposé par Apple au bureau, le directeur général Tim Cook a lancé le discours d’ouverture virtuel devant un public de memoji animés favorable à la pandémie.

« La WWDC de l’année dernière a été notre conférence de développeurs la plus inclusive et la plus regardée de tous les temps, avec près de 25 millions de téléspectateurs », a déclaré Cook. “C’était excitant d’avoir autant de gens qui nous rejoignent et de voir l’impact que cela a eu sur les nouveaux développeurs Apple alors que nous élargissons notre public, accueillant plus de gens de plus d’endroits à travers le monde.”

Ces développeurs, selon Apple, ont augmenté la facturation et les ventes de l’App Store de 24% l’année dernière.

Bien qu’aucun nouveau matériel n’ait été dévoilé, il y avait encore beaucoup de nouvelles choses pour les créateurs d’applications avec lesquelles travailler – d’une multitude de mises à niveau de Map et d’une nouvelle possibilité pour les utilisateurs d’Android et Windows de rejoindre les appels FaceTime, à l’introduction de grands widgets iPad, audio spatial et 3D et plus couvrant les maisons intelligentes Apple TV, HomePod et HomeKit.

D’autres changements notables incluent une nouvelle fonctionnalité flashy qui permet aux iPads, Macbooks et iMacs de partager une souris et un clavier, ainsi que des fichiers en les déplaçant simplement sur la série d’écrans et de nouvelles astuces pour Photos, notamment en permettant à l’Apple Watch de partager des photos et de définir portraits personnels en tant que cadrans de montre personnalisés. Après avoir rendu les cartes de transport disponibles dans Wallet, Apple ajoute également la prise en charge des cartes d’identité, qui seront acceptées par la Transportation Security Administration. Des clés arrivent également dans Wallet, permettant aux utilisateurs de déverrouiller des BMW et d’autres véhicules ou chambres d’hôtel chez les prestataires hôteliers participants, comme les hôtels Hyatt.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Une fonctionnalité introduite au cours de la section Cartes précédente fait allusion à l’une des priorités d’Apple : la réalité augmentée. Dans ce cas, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de navigation pour les conducteurs.

« Lorsque vous conduisez sur des autoroutes, Maps restitue désormais des échanges complexes qui se chevauchent dans un espace tridimensionnel, ce qui permet de voir beaucoup plus facilement les conditions de circulation à venir ou de savoir dans quelle voie vous devez vous trouver », a déclaré Meg Frost, directrice de la conception de produits pour Apple. Plans.

L’effort montre à quel point les visuels 3D peuvent être utiles pour des utilisations dans le monde réel. Plus tard dans la présentation, Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde, a doublé le thème avec l’annonce de la capture d’objets, un outil intrigant pour le prochain Mac OS Monterrey qui permet « aux développeurs de créer facilement des objets 3D holistiques » en utilisant la 2D images.

Selon Prescott, la technologie repose sur la photogrammétrie, ou la science consistant à dessiner des mesures à partir d’images fixes.

« Plutôt que de créer manuellement des modèles 3D, ce qui peut prendre des semaines, Object Capture utilise la photogrammétrie pour transformer une série d’images 2D en objets 3D photoréalistes en quelques minutes », a-t-elle expliqué.

Les développeurs de jeux utilisent déjà l’outil pour créer de nouvelles expériences immersives.

Les développeurs prennent simplement des photos d’un objet à l’aide de l’iPhone ou de l’iPad – dont les derniers modèles intègrent le capteur LIDAR laser plus précis d’Apple – et importent les images dans le logiciel Cinema 4D pour créer le modèle 3D réaliste. Les créateurs, les développeurs de jeux, les marques et les détaillants peuvent également générer des aperçus AR sur place, pour s’assurer qu’ils capturent ce dont ils ont besoin pendant les tournages.

Wayfair utilise Object Capture “pour développer des outils pour leurs fabricants, afin qu’ils puissent utiliser un iPhone et un Mac pour créer facilement une représentation virtuelle de la marchandise”, a poursuivi Prescott. « Cela permettra aux utilisateurs de Wayfair de prévisualiser davantage de produits chez eux avec AR, pour s’assurer qu’ils choisissent le bon produit pour leur espace.

“Il s’agit d’un grand pas en avant pour la création de contenu 3D, ce qui était autrefois la partie la plus difficile et la plus coûteuse de la création d’expériences de réalité augmentée et de scènes 3D est désormais disponible pour tous les développeurs de Mac OS Monterrey Object Capture”, a-t-elle ajouté.

Un autre sujet qui a occupé une place importante dans le discours d’ouverture est la confidentialité. Les demandes de suivi des applications seront enregistrées dans un nouveau tableau de bord dédié. À bien des égards, il s’agit d’une continuation de la récente mise à jour de la transparence du suivi des applications d’Apple, car la mise à jour iOS 15 contient des informations sur les applications qui ont été autorisées à accéder à l’emplacement, au microphone, aux contacts, aux images ou à d’autres données personnelles.

Et à une époque où les soupçons sur les assistants vocaux partageant des informations avec les spécialistes du marketing sont élevés, Apple a également révélé que Siri traiterait la parole “sur l’appareil” au lieu de la transmettre aux serveurs Apple.

Ce que les spécialistes du marketing voudront cependant noter, c’est l’offre de l’entreprise de bannir le pixel – le petit morceau de code généralement inclus dans les messages comme les e-mails promotionnels. Un pixel peut suivre si et quand l’e-mail a été ouvert, et il peut également collecter des informations telles qu’une adresse IP ou une adresse Web de l’ordinateur qui l’ouvre, qui sont souvent utilisées pour déterminer l’emplacement du destinataire.

Google a déjà fait la guerre aux cookies de sites Web, et maintenant Apple fait de même pour les messages Mail. Le choix pourrait faire mousser la communauté de la publicité et du marketing. Mais peu importe, Apple s’efforce de bannir ces trackers publicitaires des e-mails.

Les changements d’Apple destinés aux consommateurs apporteront de nouvelles expériences au public, mais ce n’est rien comparé à ce qui se passe sous le capot.

Il est clair maintenant que la décision de l’entreprise de prendre le contrôle de ses propres puces, dans le but d’augmenter la puissance de traitement de ses appareils, et de nouveaux composants matériels comme LIDAR ont été des éléments fondamentaux d’une vision plus large d’Apple, une vision qui ne fait que commencer à se dérouler.