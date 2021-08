Appleby Horse Fair : les voyageurs se bagarrent alors que la police envoie des agents armés | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans les images circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir une meute d’hommes furieux se lancer des coups de poing et se tirer au sol alors que le chaos éclate dans les rues d’Appleby-in-Westmoorland, Cumbria. Sept hommes ont été arrêtés vendredi à la suite des horribles violences qui ont incité la police armée à intervenir et à dissiper le chaos. Une ordonnance en vertu de l’article 60 a maintenant été passée dans tout le voisinage où se déroule la foire annuelle aux chevaux d’Appleby, qui permettra aux agents d’arrêter et de fouiller les personnes sans avoir besoin de soupçonner qu’elles peuvent porter des armes.

L’incident s’est produit peu après 16h30 vendredi près du pub The Grapes.

Les images montrent des foules d’hommes, de femmes et d’enfants hurlant entourant des rivaux qui se bagarrent alors qu’ils se donnent des coups de poing frénétiquement.

En un instant, un homme jette une rafale de coups de poing dans la tête de son rival alors que le duo s’accroche l’un à l’autre devant des chevaux terrifiés.

D’autres combats peuvent alors être vus éclater entre les voyageurs enragés alors qu’ils se rencontrent pour le début de la foire annuelle qui voit les voyageurs vendre des chevaux et célébrer leur culture.

JUST IN L’olympien Jack Woolley est resté couvert de sang quelques secondes après avoir posé pour la photo

La police intervient ensuite et brise le carnage alors que des visages ensanglantés sont tirés des bagarres par la police alors qu’ils tentent de prendre le contrôle.

Au total, sept hommes ont été arrêtés – cinq soupçonnés de bagarre et deux soupçonnés d’atteintes à l’ordre public pour la bagarre.

Cela survient alors que le surintendant Matt Kennerley de la police de Cumbria a déclaré: “J’exhorte toute personne disposant d’informations sur des troubles potentiels ou tout autre type de criminalité à contacter la police.

“Quiconque cherche à venir à la foire pour agir violemment n’est pas un ami pour ceux d’entre nous – y compris les gens d’Appleby et les gitans et les voyageurs – qui souhaitent que la foire aux chevaux soit un environnement agréable et sûr pour tous.”

LIRE LA SUITE Contrôle insuffisant ! Le tireur de Plymouth, Jake Davison, surveillé par un système «inadéquat»

Environ 10 000 voyageurs sont attendus à l’événement qui viennent traditionnellement acheter et vendre des chevaux.

La foire offre à la communauté des voyageurs l’occasion de se réunir pour célébrer leur patrimoine et leur culture.

Il se tient généralement début juin à l’extérieur de la ville d’Appleby, en Cumbrie, et attire environ 1 000 caravanes, des centaines de véhicules hippomobiles et environ 30 000 visiteurs.

La section 60 sera en place à partir de 9h30 le samedi à 12h30 le dimanche.