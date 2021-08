Appleby Horse Fair : un père sauve un homme de la noyade dans la campagne de Cumbria | Royaume-Uni | Nouvelles

in

David Waggitt, 25 ans, s’est précipité dans la rivière Eden pour attraper le jeune homme et le tirer sur les rives après que lui et son cheval se soient retrouvés en difficulté. L’adolescent a été transporté inconscient à l’hôpital, mais on pense qu’il s’est depuis complètement rétabli.

David était à Apple Horse Fair à Cumbria avec sa partenaire Chantelle et leurs fils de huit et six ans lorsque le drame s’est déroulé.

Le cheval s’est libéré de son cavalier dans la rivière et David, un échafaudeur, s’est précipité pour l’aider.

S’adressant à Chronicle Live, le père a déclaré: “J’étais à environ 40 mètres sur la rive et personne ne faisait rien pour m’aider. C’est quand j’ai vu ses pieds coller en l’air que j’ai décidé de faire quelque chose.

“J’ai couru sur la rive et j’ai nagé vers lui. Je ne pouvais pas le voir au début, alors j’ai juste atteint sous l’eau et j’ai réussi à l’attraper et à le tirer vers la surface et vers la rive. La foule a commencé à applaudir quand je l’ai sorti .

“C’était assez effrayant, mais je suis content que le garçon et le cheval semblent aller bien.”

Le père, de Gateshead, Tyne et Wear, a ajouté: “Il était inconscient et ses lèvres étaient bleues. Nous étions vraiment inquiets pour lui. L’ambulance est venue et l’a emmené.

“Heureusement, il va bien maintenant. Il est revenu le lendemain pour me trouver et me remercier. Apparemment, le cheval se remet de la RSPCA.”

Une vidéo partagée en ligne montre que les spectateurs crient d’horreur alors que l’adolescent se débat dans l’eau.

David et d’autres hommes se précipitent pour sauver le garçon.