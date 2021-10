AppleCare + pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces coûte 399 $

AppleCare + pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces est au prix de 399 $, ce qui représente une augmentation de 20 $ par rapport au coût de AppleCare‌ pour le modèle 16 pouces de la génération précédente. ‌AppleCare‌+ pour le MacBook Pro 14 pouces est au prix de 279 $, ce qui représente une augmentation de 10 $ par rapport au coût de ‌AppleCare‌+ pour la machine Intel 13 pouces de génération précédente.



Ceux qui achètent l’un des nouveaux modèles M1 Pro ou ‌M1‌ Max MacBook Pro voudront peut-être envisager ‌AppleCare‌+ étant donné le prix élevé des machines et le fait qu’il s’agit de la première génération d’un nouveau design, ce qui peut parfois entraîner des problèmes. .

‌AppleCare‌+ étend la couverture de réparation et d’assistance pour un MacBook Pro à trois ans, ainsi qu’une protection contre deux incidents de dommages accidentels tous les 12 mois. Pour les dommages accidentels, une franchise doit être payée, mais pour les problèmes de fabrication, Apple couvrira les réparations sans frais.

Alors que ‌AppleCare‌+ est au prix de 279 $/399 $ pour les nouveaux Mac, il existe également des paiements annuels renouvelables disponibles à 150 $ pour la machine 16 pouces ou 100 $ pour la machine 14 pouces, qui resteront disponibles jusqu’à annulation. Apple permet également aux clients Apple Card de payer les frais ‌AppleCare‌+ par versements mensuels.

Apple n’a pas fourni de détails sur le coût de réparation d’un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces en dehors de la période de garantie et sans ‌AppleCare‌+. ‌AppleCare‌+ peut être acheté lors de l’achat d’un nouveau MacBook Pro ou dans les 60 jours suivant la réception de l’une des nouvelles machines.

