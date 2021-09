AppleCare+ s’étend à la France, l’Italie et l’Espagne

in

Après avoir ajouté AppleCare+ avec vol et perte au Royaume-Uni et en Australie, Apple étend son plan de conciergerie, mais uniquement en tant que couverture supplémentaire des accidents, à la France, l’Italie et l’Espagne.

Apple a annoncé ce changement après avoir mis à jour un document d’assistance (via AppleInsider) montrant que les utilisateurs en France, en Italie et en Espagne peuvent désormais acheter une couverture supplémentaire avec un AppleCare+ pour iPhone, iPad ou Apple Watch.

Auparavant, AppleCare+ n’était disponible qu’en Australie, au Canada, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce service existe depuis plus d’une décennie maintenant, mais pendant un certain temps, il n’est disponible qu’aux États-Unis.

Avec Apple Care+, les utilisateurs bénéficient d’au moins un an de garantie supplémentaire, car elle couvre également jusqu’à deux accidents avec votre iPhone, iPad ou Apple Watch. Donc, si vous cassez par accident votre nouvel iPhone 13 Pro Max brillant avec 1 To, au lieu de payer des frais exorbitants pour remplacer votre écran, vous paierez jusqu’à 99 $ et c’est tout.

L’achat d’AppleCare+ est simple, mais vous devez savoir que vous avez jusqu’à 60 jours (certains pays seulement un mois) pour acheter cette garantie pour votre produit Apple. Vous pouvez l’acheter en ligne ici ou sur votre appareil en suivant ces étapes :

Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, ouvrez Paramètres. Allez dans Général > À propos. Appuyez sur Couverture AppleCare+ disponible. Si vous ne voyez pas la couverture AppleCare+ disponible, vérifiez que votre appareil est éligible. Suivez les instructions à l’écran pour finaliser votre achat. Vous pouvez voir le prix du plan AppleCare lorsque vous suivez ces étapes.

Pour les pays européens, AppleCare+ est de 229 € par an. Le remplacement de l’écran coûte 29 € et les autres dommages accidentels 99 €.

