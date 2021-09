AppleEvent hashflag affiche une animation lorsque vous aimez un tweet

La semaine dernière a vu l’introduction d’un hashflag #AppleEvent sur Twitter, et une nouvelle animation a maintenant été ajoutée lorsque vous aimez un tweet contenant le hashtag…

Le hashflag lui-même a été mis en ligne la semaine dernière.

Ce nouveau hashflag sera en direct à partir d’aujourd’hui jusqu’au 6 décembre et combine l’arrière-plan de l’invitation à l’événement.

Ce n’est pas le premier hashflag d’Apple sur Twitter – l’année dernière, Apple a utilisé plusieurs hashflags différents pour promouvoir ses événements d’automne. Cette année, Apple a créé des hashflags pour l’événement Spring Loaded et la WWDC21. Vous pouvez voir tous ces hashflags animés sur hashflags.io.

Le dernier ajout signifie que lorsque vous aimez un tweet contenant la balise #AppleEvent dans l’application Twitter officielle iOS, le symbole du cœur se transforme en une version miniature du logo Apple correspondant à l’apparence de l’événement, puis se transforme en un cœur bleu correspondant contour, puis de nouveau dans le cœur rouge régulier.

Vous pouvez voir un résumé de tout ce que nous attendons d’être annoncé lors de l’événement d’aujourd’hui, avec la gamme iPhone 13 bien sûr en tête d’affiche du spectacle.

Les rumeurs suggèrent que l’iPhone 13 sera de conception similaire à l’iPhone 12, mais avec une encoche plus petite. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient présenter des améliorations notables de l’appareil photo, ainsi que des écrans ProMotion avec prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Plus récemment, Bloomberg et Ming-Chi Kuo ont annoncé que l’iPhone 13 serait doté d’une nouvelle technologie de communication par satellite. Ces fonctionnalités, qui pourraient être activées via une mise à jour logicielle à l’avenir, permettraient aux utilisateurs d’envoyer des messages d’urgence lorsqu’ils se trouvent dans des zones sans service cellulaire.

Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 13, n’oubliez pas de consulter notre guide complet ici avec toutes les dernières rumeurs et attentes. Voici quelques infos :