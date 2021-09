Apple’s Beats s’associe à Shedeur Sanders en tant que premier ambassadeur des athlètes universitaires [video]

Le fils du grand Deion Sanders de la NFL, Shedeur Sanders, est le premier athlète universitaire à être signé par Beats en tant qu’ambassadeur de la marque. Il apparaît également dans une nouvelle publicité vidéo de la société.

Comme le rapporte le magazine People, ce partenariat intervient après que la NCAA a décidé que les étudiants-athlètes peuvent désormais gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance.

« Les gens ne comprennent pas combien de travail et combien de temps vous consacrez au jeu », dit Shedeur. “Restez tard à l’école juste pour regarder des films, des pièces de théâtre, autant de temps et de travail acharné que nous y consacrons et que nous pouvons être récompensés maintenant, c’est incroyable.”