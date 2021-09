AppleToo appelle à un changement dans la lettre ouverte à Tim Cook

Un groupe d’employés d’Apple du mouvement #AppleToo a écrit à Tim Cook appelant l’entreprise à modifier la façon dont les employés sont traités.

Dans une lettre ouverte, le groupe a déclaré :

Apple est fier de son engagement envers la diversité, l’équité et un environnement où chaque personne est capable de faire de son mieux ; cependant, dans la pratique, c’est loin d’être le cas. Nos expériences avec l’équipe People en matière de harcèlement et de discrimination ont rendu beaucoup d’entre nous plus vulnérables.

Le groupe affirme que la politique d’Apple “sur la confidentialité et la liaison d’appareils” signifie que lorsque les employés demandent un recours “nous risquons d’envahir notre vie privée”. En outre, il indique que « lorsque nous recherchons un congé ou un logement par l’intermédiaire des partenaires d’Apple en matière de santé mentale et physique, nous sommes invités à divulguer des informations médicales personnelles à large portée à Apple et à l’un des agents d’Apple pendant une période globale de deux ans. » Le groupe affirme que l’entreprise est fière de la confidentialité, mais estime qu’en tant que travailleurs “notre vie privée n’est pas une préoccupation”.

Le groupe a en outre réitéré qu’il avait reçu des “centaines” d’histoires “d’abus, de discrimination et de harcèlement” et d’employés les signalant par des canaux internes et ne recevant “aucun soulagement”. La lettre indique qu’Apple “doit tenir sa promesse d’inclusion, de diversité et d’équité” et fournir un environnement “où chacun se sent en sécurité et le bienvenu et a la promesse d’une égalité des chances et de traitement”.

Concrètement, le groupe demande :

Séparation accrue entre la propriété numérique et physique appartenant à Apple et aux employés dans toutes les politiques Apple. Offrir une rémunération transparente, habitable, équitable et juste dans l’ensemble d’Apple. Auditer toutes les relations avec des tiers, y compris avec une société appelée Sedgwick, NAVEX Global, ainsi que d’autres fournisseurs et agences de recrutement. Tenir l’équipe du personnel, les relations avec les employés, la conduite commerciale et la direction responsables. Fournir un processus pour que les préoccupations du groupe soient entendues avec une boucle de rétroaction transparente.

La lettre, qui peut être lue dans son intégralité ici, demande également la signature des anciens et actuels employés d’Apple.