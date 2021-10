Application Apple Developer mise à jour avec image dans l’image, améliorations de l’accessibilité, plus

Apple déploie une mise à jour notable de l’application Apple Developer pour iPhone, iPad et Mac. La mise à jour d’aujourd’hui amène l’application à la version 9.3, et elle inclut des améliorations d’accessibilité, des améliorations de tri et une prise en charge de l’image dans l’image à l’échelle du système.

Voici ce que dit Apple à propos de la mise à jour d’aujourd’hui dans les notes de version :

Si vous regardez une vidéo, elle continuera à jouer l’image dans l’image après avoir quitté l’application. Nous trions maintenant les listes de signets et de poursuite de la surveillance de manière plus prévisible. Nous avons apporté un certain nombre d’améliorations à l’accessibilité, notamment la prise en charge de VoiceOver pour les images et la prise en charge de grandes tailles de type dynamique dans les vues détaillées des vidéos. Nous avons corrigé des bugs et ajouté diverses autres améliorations.

Il s’agit d’une belle mise à jour de l’application Apple Developer, qui s’est continuellement améliorée ces dernières années, car Apple s’est efforcé d’améliorer l’expérience des développeurs. L’ajout de la prise en charge native de l’image dans l’image est particulièrement notable, en particulier sur l’iPad. Cela permettra aux développeurs de regarder des vidéos tout en faisant d’autres choses simultanément sur leurs appareils.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Apple Developer depuis l’App Store pour iPhone, iPad et Mac.

