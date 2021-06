Application Apple Developer mise à jour avec les inscriptions aux laboratoires, les pavillons et bien plus avant la WWDC virtuelle 2021

À seulement six jours de la WWDC 2021, Apple a déployé une autre mise à jour notable de l’application Apple Developer pour iPhone, iPad et Mac. La mise à jour apporte de nouvelles optimisations pour la conférence entièrement virtuelle de cette année, notamment la prise en charge de l’inscription aux laboratoires, de nouveaux autocollants, etc.

Apple écrit dans les notes de publication de la mise à jour d’aujourd’hui que l’application Apple Developer prend désormais en charge l’inscription aux laboratoires WWDC 2021 directement dans l’application, ainsi que l’exploration d’autres offres numériques pour la conférence. Il y a aussi de nouveaux autocollants pour la WWDC 21.

Voici les notes de version complètes de la version 9.2 de l’application Apple Developer :

Explorez tout ce que la WWDC21 a à offrir, y compris les pavillons, les vidéos de session, les laboratoires individuels, les défis de codage et de conception, etc. Vous pouvez vous inscrire aux laboratoires de la WWDC21 directement depuis l’application Developer, ainsi que recevoir des notifications sur vos rendez-vous à venir. Découvrez les tout nouveaux autocollants pour la WWDC21. Nous avons corrigé des bugs et ajouté diverses autres améliorations.

La mise à jour d’aujourd’hui pour l’application Apple Developer intervient après qu’Apple ait remanié l’application en mars avec un onglet Découvrir repensé, une prise en charge de la barre latérale sur iPad et bien plus encore. La mise à jour d’aujourd’hui affine encore l’expérience avant le coup d’envoi de la WWDC 2021 dans moins d’une semaine.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Apple Developer sur l’App Store. Si vous êtes un développeur ou un fan d’Apple qui se prépare pour la WWDC 2021, le développeur Apple est un incontournable. La mise à jour est toujours en cours de déploiement, donc si vous ne la voyez pas encore, assurez-vous de continuer à vérifier.

