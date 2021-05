Application Apple TV sur Xbox mise à jour avec le support Dolby Vision

Microsoft a annoncé aujourd’hui que l’application Apple TV sur Xbox recevrait le support Dolby Vision à partir de cette semaine.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de Xbox One X et de Xbox One S peuvent profiter des émissions Apple Originals sur l’application Apple TV telles que Ted Lasso, Mythic Quest, For All Mankind, See et The Mosquito Coast dans Dolby Vision. Cela ajuste la luminosité, la couleur et la netteté de chaque image de la vidéo pour correspondre au volume de couleur d’affichage.

Combiné à l’audio immersif de Dolby Atmos, les utilisateurs pourront voir et entendre ce qui leur manque pour une expérience premium comme aucune autre, selon Microsoft.

Débloquez une expérience de divertissement remarquable avec l’image ultra-vive de Dolby Vision. Régalez vos yeux avec un spectre de couleurs plus large avec des reflets jusqu’à 40 fois plus lumineux et des noirs 10 fois plus sombres qu’une image standard.

Avec un téléviseur compatible prenant en charge Dolby Vision, les utilisateurs doivent autoriser cette technologie dans Paramètres, Général, Options TV et affichage et Modes vidéo sur la Xbox. L’utilisateur peut confirmer si le contenu est disponible dans Dolby Vision en recherchant le logo Dolby Vision en bas de la page de description du film / émission dans l’application Apple TV ou pendant la lecture en appuyant sur le bouton B de votre manette.

Parallèlement à cette fonctionnalité pour l’application Apple TV, Xbox ajoute également des podcasts vidéo Spotify, Discovery +, Paramount +, IMDb TV et plus encore à explorer sur le Microsoft Store sur la Xbox.

