Application Cirkus – Application de planification et de collaboration pour iOS et Mac! [Video]

Cirkus est un gestionnaire de projet pratique et une application de productivité. C’est une application téléchargeable gratuitement que vous pouvez récupérer pour votre iPhone, iPad, Android et Mac. C’est une excellente option pour ceux d’entre vous qui cherchent à gérer des projets d’équipe et individuels. Dirigez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi:

À qui est destiné Cirkus

Cirkus est principalement destiné aux utilisateurs d’entreprise, aux équipes et aux grandes entreprises. Mais vous pouvez certainement utiliser Cirkus pour un travail individuel. L’application propose de nombreuses fonctionnalités utiles pour faciliter la gestion de projet et les collaborations. Cirkus utilise une gestion de projet de style Gantt. Cela permet la planification des personnes et des ressources.

Fonctionnalités collaboratives

Une fonctionnalité intéressante offerte par Cirkus est la possibilité de commenter et de réagir aux actions d’un projet. Les utilisateurs peuvent non seulement laisser des commentaires sur la tâche, mais peuvent également télécharger et présenter des images (et d’autres fichiers compatibles). Vous pouvez également ajouter des réactions aux commentaires avec des emoji.

Le menu des commentaires vous permet de marquer un autre collaborateur dans un commentaire si vous souhaitez que quelqu’un d’autre donne des commentaires sur la tâche. Et Cirkus gardera un journal d’activité de tout cela, en plus de tout ce qui s’est passé dans le cadre de cette tâche spécifique.

La fonction de sous-tâches est un moyen utile d’organiser tout ce qui est nécessaire pour terminer une tâche. Vous ajoutez simplement une sous-tâche dans le menu des tâches. Vous pouvez même modifier cette sous-tâche pour définir sa propre date d’échéance et son propre destinataire. Et vous pouvez ajouter des commentaires avec des pièces jointes et mentionner d’autres utilisateurs.

Autres caractéristiques

Cirkus dispose d’une fonction de planification très complète qui vous permet de configurer des événements pour la gestion des tâches. Il vous suffit de cliquer et de faire glisser sur la chronologie, et vous pouvez configurer une réservation avec un autre membre dans votre espace de travail. Vous disposez également de la fonction Request Workflow. Cela vous permet de créer des tâches prédéfinies pour un certain projet dans votre espace de travail.

Cirkus a un plan de démarrage gratuit. Mais une fois que vous êtes prêt à vous développer, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours de leur plan Pro qui vous offre encore plus de fonctionnalités. Le plan pro permet jusqu’à 100 membres d’espace de travail. Et vous bénéficiez d’une pléthore d’autres outils avancés de recherche et d’exportation. Vous devriez vérifier Cirkus si vous êtes intéressé!

Vous pouvez télécharger Cirkus gratuitement sur iPhone, iPad, Android et Mac.

