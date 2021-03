Application Clubhouse sur Android – Quand l’application audio Drop-In va-t-elle se développer?

Vous voulez l’application Clubhouse sur Android? Voici ce que nous savons quand il arrive.

En février, Clubhouse a embauché un développeur de logiciels Android pour commencer à travailler sur l’application. Lors de l’événement hebdomadaire Townhall du Clubhouse dimanche dernier, les nouvelles plates-formes étaient au centre des préoccupations. Le co-fondateur Paul Davison dit que son équipe travaille très dur pour amener l’application sur Android. Mais le calendrier ressemble à quelques mois, plutôt qu’à quelques semaines.

Un article de blog publié en janvier par Clubhouse indiquait que l’application Android Clubhouse serait «bientôt». Mais aucun délai n’a été fourni et les déclarations sur la version Android ont été vagues. C’est malheureux pour les personnes qui souhaitent rejoindre le réseau audio sans fil. Pendant ce temps, des concurrents comme Twitter et Facebook travaillent d’arrache-pied sur leurs clones.

Twitter Spaces est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android et permet aux utilisateurs de parler dans des salles audio en direct. À l’heure actuelle, la fonctionnalité n’est disponible que pour quelques utilisateurs sélectionnés. Mais Twitter a annoncé son intention de déployer Spaces auprès du grand public le mois prochain. Si cela se produit, les espaces Twitter arriveront au grand public sur Android avant Clubhouse.

Pourquoi l’application Clubhouse n’est-elle pas disponible sur Android?

Selon Paul Davison, faire évoluer Clubhouse vers un marché plus large comme Android nécessite une approche plus lente. Davison dit qu’ils ne veulent pas que les douleurs de croissance aient un impact sur les utilisateurs actuels de l’application qui l’apprécient. Certaines plaintes concernant les filtres de l’application sont également apparues. Les utilisateurs disent que les langues étrangères apparaissent avant le contenu anglais, par exemple.

Clubhouse peaufinera le flux d’activité de l’application et offrira aux utilisateurs plus d’outils de personnalisation. Cela inclut l’affichage d’une liste personnalisée des salles préférées lors de l’ouverture de l’application. Davison dit que des changements comme celui-ci sont nécessaires pour aider à faire du Clubhouse un succès avant qu’il n’atteigne un public plus large. Essentiellement, la nature iOS sur invitation uniquement sert de test de résistance bêta pour l’expérience audio sans rendez-vous qu’est Clubhouse.

Alors, quand Clubhouse abandonnera-t-il le statut sur invitation uniquement?

«Ce sera vraiment important que nous nous ouvrions à tout le monde», a déclaré Davison au Clubhouse Townhall. «Android va être vraiment important. La localisation sera évidemment très importante. » Il semble que dès que l’application Android est prête, Clubhouse cessera d’être invité seulement peu de temps après.

Pour l’instant, il n’y a pas d’application officielle du Clubhouse sur Android. Cependant, de nombreux escrocs créent de fausses versions. Google fait très peu pour éliminer les fausses applications, donc Clubhouse peut également avoir du mal avec cela le moment venu.