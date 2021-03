Application de compétence vidéo courte: Seekify lance Seekho

Ajeet Kushwaha, co-fondateur de Seekho, a ajouté: «Avec Seekho, vous pouvez apprendre à peu près tout ce que vous voulez, en une minute. Vous pouvez même être un enseignant superstar, héberger votre chaîne et créer du contenu d’apprentissage pour faire apprendre et grandir les autres. «

Seekify, la plateforme d’employabilité, a lancé Seekho, une compilation de vidéos au format court sur une application qui enseigne les compétences en une minute, tout en sensibilisant aux différents secteurs et rôles professionnels. «Les demandeurs d’emploi peuvent apprendre les uns des autres et soumettre des CV vidéo d’une minute d’eux-mêmes», a déclaré Seekify dans un communiqué. «Les entreprises peuvent parcourir ces CV vidéo pour trouver le bon candidat pour leurs postes vacants. C’est une communauté où les demandeurs d’emploi et les employeurs se connectent les uns aux autres. »

Divya Jain, co-fondatrice de Seekho, a déclaré: «Compte tenu de la courte durée d’attention de la génération du millénaire et de la génération Z, cette application se concentre sur l’apprentissage en bouchées dans un format de questions et de réponses simple à consommer. Couvrant des sujets tels que la préparation à l’emploi, des conseils d’entretien, des informations sur l’industrie et des outils technologiques, il suffit de se préparer à affronter sa nouvelle carrière et sa nouvelle vie dans le monde post-Covid-19.

Seekho s’est associé au NSDC pour les aider à sensibiliser. Arun Pillai, directeur de la stratégie, NSDC, a déclaré: «Le NSDC est extrêmement heureux de s’associer à Seekho pour redéfinir l’espace d’apprentissage, de perfectionnement des compétences et d’emploi. Nous aimerions sensibiliser les jeunes de notre pays et le contenu vidéo en format court est un moyen novateur de faire avancer ce dossier. Nous souhaitons sensibiliser les jeunes et le contenu vidéo en format court est un moyen novateur de faire avancer les choses. »

Ajeet Kushwaha, co-fondateur de Seekho, a ajouté: «Avec Seekho, vous pouvez apprendre à peu près tout ce que vous voulez, en une minute. Vous pouvez même être un enseignant superstar, héberger votre chaîne et créer du contenu d’apprentissage pour faire apprendre et grandir les autres. «

Seekho, ont déclaré les cofondateurs, est la première application dédiée à l’apprentissage en ligne en Inde qui apporte l’apprentissage, la création et le partage de connaissances sur une seule plate-forme.

À l’avenir, Seekho prévoit de redéfinir le secteur de l’embauche séculaire, en offrant une diffusion en direct où les créateurs peuvent héberger des sessions et les demandeurs d’emploi peuvent se connecter avec leurs mentors.