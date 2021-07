Application de podcast Pocket Casts acquise par le propriétaire de WordPress․com Automattic

in

À la suite de son acquisition de la populaire application de journalisation Day One le mois dernier, Automattic a annoncé qu’elle acquiert également la populaire application de podcast Pocket Casts. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Automattic est la société derrière WordPress.com et Tumblr.

Automattic a fait cette annonce dans un article de blog aujourd’hui, affirmant que Pocket Casts continuerait d’être dirigé par les cofondateurs Russell Ivanovic et Philip Simpson :

Nous sommes ravis d’annoncer que Pocket Casts rejoindra Automattic, la société mère de WordPress.com Dans le cadre d’Automattic, Pocket Casts continuera à vous fournir les fonctionnalités nécessaires pour profiter de vos podcasts préférés (ou trouver quelque chose de nouveau). Nous explorerons la création d’intégrations approfondies avec WordPress.com et Pocket Casts, facilitant ainsi la distribution et l’écoute des podcasts. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à offrir à nos utilisateurs une multitude de façons de raconter et d’interagir avec des histoires qui comptent. Les cofondateurs Russell Ivanovic et Philip Simpson continueront de diriger Pocket Casts dans le cadre d’Automattic.

Pocket Casts est devenu l’une des applications de podcast multiplateformes tierces les plus populaires, disponible sur iOS et Android. Il est remarquable de voir l’une des plus grandes applications de podcast tierces rejoindre Automattic, mais il ne semble pas que l’entreprise ait des plans immédiats pour des changements.

L’application Pocket Casts restera disponible en téléchargement dans l’App Store malgré l’acquisition par Automattic. Quelle est votre application de podcast préférée pour iPhone et iPad ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

