Application de suivi de grossesse Garmin expliquée

Vous pouvez garder un œil sur neuf mois de changement majeur avec l’application Suivi de grossesse sur votre appareil Garmin. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de tout suivre, des nausées matinales aux coups de pied de bébé, afin que les futures mamans puissent rester informées et aborder la grossesse avec un plan. Il offre également une source d’informations et de ressources éducatives pour comprendre les événements des trois trimestres.

Qu’est-ce que le suivi de grossesse Garmin ?

Les nouvelles mamans jonglent assez. Garmin vous permet de conserver toutes vos statistiques de santé et de bien-être au même endroit, de sorte que le jonglage n’a pas à commencer tôt. Au lieu de chercher ailleurs, tournez-vous vers votre Garmin pour tout ce qui concerne le suivi de la grossesse. En téléchargeant l’application entièrement gratuite de suivi de la grossesse sur votre appareil compatible, vous pouvez enregistrer les symptômes, suivre les mouvements de bébé et enregistrer votre glycémie. Vous recevrez également une éducation hebdomadaire sur la nutrition et la forme physique et des recommandations de poids hebdomadaires.

En route pour un check-up ? Vous pouvez accéder à un aperçu de quatre semaines de vos symptômes suivis à partager avec le médecin. L’application Garmin Pregnancy Tracking regorge de fonctionnalités pour vous aider à maintenir votre bien-être tout au long de votre grossesse et à comprendre votre corps tout au long du processus. De plus, il possède des fonctionnalités amusantes telles que la mesure de la taille de votre bébé en pleine croissance à côté des fruits et légumes courants. Honnêtement, quoi de plus adorable que de comparer un enfant à un artichaut ?

Avec des notifications et des rappels, Garmin maintient un suivi simple et élimine le travail mental de rester au courant des dates et des jalons importants. Une fois que vous êtes configuré dans l’application Garmin Connect, vous pouvez télécharger l’application Suivi de grossesse sur votre montre intelligente compatible depuis le Connect IQ Store, afin de pouvoir suivre directement depuis votre poignet. Vous et votre partenaire pouvez également télécharger la minuterie de contraction pour suivre la fréquence et la durée de vos contractions. Cette application est standard pour tous les modèles compatibles à l’exception des Garmin Venu 2 et Venu 2S, qui sont compatibles avec une version légèrement différente.

Alors que tous les partenaires peuvent télécharger la minuterie de contraction, seules les partenaires féminines pourront télécharger l’application de suivi de la grossesse. Les utilisateurs masculins ne peuvent pas télécharger l’application de suivi de grossesse à partir de la boutique Connect IQ.

Comment utiliser l’application Garmin Pregnancy Tracking

Pour commencer à suivre votre grossesse, ouvrez l’application Garmin Connect sur votre smartphone et suivez les instructions ci-dessous. Vous devrez terminer la configuration avant d’utiliser l’application sur votre smartwatch.

Configuration dans l’application Garmin Connect

Sur votre smartphone, ouvrez le Application Garmin Connect. Appuyez sur le menu dans le coin supérieur gauche et faites défiler jusqu’à Statistiques de santé. Robinet Statistiques de santé pour ouvrir un menu déroulant, puis appuyez sur Cycle menstruel. Si vous n’utilisez pas déjà la fonction Cycle menstruel, suivez les invites à l’écran pour configurer cette fonction. Tout d’abord, une invite vous demandera de choisir votre type de cycle. Sélectionner Enceinte. Si vous utilisez déjà la fonction Cycle menstruel de Garmin, appuyez sur le bouton trois points verticaux dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur Paramètres. De là, vous pouvez changer votre type de cycle en Enceinte et suivez les invites à l’écran pour terminer la configuration.

Une fois que vous aurez commencé à suivre votre grossesse, elle sera répertoriée sous Cycle menstruel dans le menu Statistiques de santé.

Suivi de grossesse sur votre montre connectée Garmin

Si votre montre Garmin reçoit déjà les détails du cycle menstruel de l’application Garmin Connect, elle commencera automatiquement à afficher vos mises à jour de grossesse. Cependant, vous devrez effectuer quelques étapes supplémentaires pour suivre les symptômes et autres éléments mesurables à partir de votre appareil.

Sur votre smartphone couplé, ouvrez le Garmin Connect IQ application. Appuyez sur le icône de recherche, puis recherchez Suivi de grossesse. Appuyez sur le Suivi de grossesse l’application, puis appuyez sur installer.

Une fois l’application installée, vous pouvez enregistrer les symptômes et d’autres données directement depuis votre poignet.

Quels appareils sont compatibles avec le suivi de grossesse ?

La plupart des appareils les plus populaires de Garmin sont compatibles avec l’application de suivi de grossesse, notamment les séries Garmin Venu 2, Vivoactive 4, Forerunner, Fenix ​​et Vivomove. Voici une liste complète des appareils compatibles avec l’application :

D2 Air Descent MK2, MK2i et MK2S Enduro Fenix ​​5 Fenix ​​5S, 5S Plus Fenix ​​5X, 5X Plus Fenix ​​6, Fenix ​​6 Dual Power, Fenix ​​6 Solar, Fenix ​​6 Sapphire Fenix ​​6 Pro, Fenix ​​6 Pro Dual Power, Fenix ​​6 Pro Solar Fenix ​​6S, Fenix ​​6S Dual Power, Fenix ​​6S Sapphire Fenix ​​6S Pro, Fenix ​​6S Pro Dual Power, Fenix ​​6S Pro Solar Fenix ​​6X Pro, Fenix ​​6X Sapphire, Fenix ​​6X Pro Solar Fenix ​​Chronos Forerunner 55 Forerunner 245, 245 Music Forerunner 645, 645 Music Forerunner 745 Forerunner 935 Forerunner 945, 945 LTE Legacy Hero Captain Marvel et First Avenger Legacy Saga Dark Vador et Rey Mercedes-Benz Venu Marq Aventurier, Athlète, Aviateur, Capitaine, Capitaine : American Magic Edition, Commandant, Pilote, Expédition, Golfeur Quatix 5 Quatix 6, Quatix 6X, Quatix 6X Solar, Quatix 6X Dual Power, Quatix 6X Solar Tactix Charlie Tactix Delta Sapphire, Tactix Delta Solar, Tactix Delta Solar Ballistics Venu Venu Sq, Sq Music Vivoactive 4, 4S

Qu’est-ce qui manque ?

Dans l’ensemble, Garmin Pregnancy Tracking est un peu basique mais pour une fonctionnalité gratuite, c’est un bon début. Bien qu’il permette aux utilisateurs de suivre leurs progrès parallèlement à leurs autres statistiques de santé, il ne peut pas nécessairement rivaliser avec les applications autonomes entièrement dédiées à la grossesse. Les applications de suivi de grossesse à part entière offrent une plus grande variété de ressources. Ces applications fournissent des ressources pédagogiques plus approfondies et même des mises à jour quotidiennes. Les caractéristiques spéciales incluent tout, des suggestions de noms de bébé aux conseils sur la sécurité des aliments et des médicaments, en passant par les critiques de produits des articles dont vous aurez besoin une fois que votre enfant arrivera. Les comptes à rebours, les listes de contrôle et les informations de récupération post-partum ne sont que quelques-uns des détails manquants dans l’application simplifiée de Garmin, mais la liste est longue.

De plus, la plupart des applications peuvent être téléchargées par tous les sexes. Le verrouillage de Garmin est un peu décevant et, espérons-le, quelque chose qui sera résolu à l’avenir. En attendant, les futurs papas peuvent se tourner vers des applications plus inclusives, ou même opter pour une application comme Daddy Up qui se concentre spécifiquement sur l’inclusion des hommes dans le parcours de grossesse.

Enfin, bien que l’application de suivi de grossesse de Garmin vous permette de mettre en pause votre statut d’entraînement sur des appareils compatibles, elle ne suggère pas de modifications personnalisées de votre entraînement en fonction de votre grossesse. Cela étant dit, l’application propose des recommandations générales sur l’exercice et l’alimentation au fur et à mesure que votre grossesse progresse. Cela n’adaptera tout simplement pas un plan de formation spécifique à chaque utilisateur. Ce n’est pas une grosse affaire, mais les athlètes hardcore pourraient espérer plus.

Garmin Pregnancy Tracking offre aux utilisateurs un outil utile pour gérer les bases en plus des données de santé qu’ils suivent déjà. Ce n’est peut-être pas une ressource complète, mais c’est un bon moyen pour s’attendre à ce que les mères se mettent à l’écoute de leur corps et un excellent ajout aux fonctionnalités de santé des femmes de Garmin.

