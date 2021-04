Application de suivi de vol “ Flighty ” mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités sociales lorsque les gens recommencent à voyager

La puissante application de suivi de vol «Flighty» a connu une mise à jour majeure aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités de partage social que les gens peuvent utiliser lorsqu’ils recommencent à voyager après le COVID. L’application était déjà le meilleur suivi de vol disponible, et cette mise à jour s’appuie simplement sur cette piste. Flighty peut désormais s’intégrer à Instagram et proposer des autocollants magnifiquement conçus pour vous permettre de partager des détails sur vos voyages avec vos amis et votre famille.

L’application a ajouté de nouvelles options de bouton de partage qui vous permettent de choisir parmi une variété de styles d’autocollants différents en plus des liens traçables en direct introduits précédemment. L’équipe Flighty a inclus deux styles d’autocollants distincts ainsi qu’une carte d’itinéraire en plein écran qui peut être ajoutée en tant que cadre à vos histoires.

La carte de l’itinéraire montre l’ensemble de votre trajectoire de vol et vous permet d’ajouter une carte d’embarquement numérique élégante par-dessus. Vous pouvez modifier le style de la carte d’embarquement ou la supprimer entièrement lors du partage de la carte en plein écran. Vous pouvez appuyer sur pour ajouter directement la carte à votre histoire Instagram ou l’enregistrer pour une utilisation ailleurs.

L’autocollant de carte d’embarquement peut être appliqué à n’importe quel cadre d’histoire Instagram ou enregistré pour que vous puissiez le partager sur d’autres plates-formes. Vous pouvez choisir entre une conception plus skeuomorphique et une conception numérique plus moderne. Il y a aussi un autocollant de tableau d’état qui rappelle ceux que vous voyez habituellement dans un terminal d’aéroport. Vous pouvez appuyer sur pour changer le statut entre l’embarquement, l’heure, retardé, annulé et arrivé.

Flighty est une application incontournable pour les voyageurs et tous ceux qui sont particulièrement obsédés par le suivi des vols. L’application est téléchargeable gratuitement pour les Mac iOS, iPadOS et M1. Il existe également des niveaux d’abonnement premium disponibles pour les utilisateurs avides qui permettent les notifications push, les prévisions de retard, la synchronisation du calendrier, etc. Un abonnement Flighty Pro vous coûtera 5,99 $ / mois ou 49,99 $ / an. Il existe également un seul achat à vie pour 249,99 $ si vous préférez ne pas vous abonner. Cette nouvelle version de Flighty est actuellement en cours de déploiement sur l’App Store.

