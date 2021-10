Application de tâches mise à jour avec les raccourcis Siri, prise en charge de Quick Notes, plus

J’ai passé en revue les tâches ici sur . l’année dernière et c’est rapidement devenu mon application préférée pour les listes de tâches. Cette semaine, Tasks a été mis à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui tirent parti d’iOS 15 et de macOS Monterey, notamment les raccourcis Siri, la prise en charge de Quick Notes et même une barre latérale remaniée.

Avec sa dernière mise à jour, Tasks prend désormais en charge plusieurs raccourcis Siri, ce qui est formidable puisque l’application Raccourcis est désormais disponible sur Mac pour la première fois avec macOS Monterey. Pour les utilisateurs exécutant iOS 15 et macOS 12, l’application est compatible avec les notifications urgentes, qui sont envoyées même lorsque le mode Focus est activé.

La nouvelle barre latérale vous permet de filtrer les tâches par balises, priorités ou statut, et vous n’avez plus besoin de cliquer sur le bouton « Enregistrer » chaque fois que vous modifiez une tâche. L’ajout de balises a été simplifié et il est désormais possible d’exporter les colonnes vers un fichier PDF, ainsi que de nouveaux widgets d’écran d’accueil.

Et bien sûr, il existe également d’autres fonctionnalités importantes des versions précédentes de l’application qui sont toujours disponibles pour les utilisateurs.

En plus de tout cela, Tasks a tout ce que vous attendez d’une excellente application iOS. Il prend en charge le mode sombre, les gestes de glisser-déposer, la souris et le trackpad, plusieurs fenêtres sur iPad, etc. L’application est même optimisée pour les modèles d’iPhone avec des écrans plus grands, avec une disposition en paysage à deux colonnes.

Tasks est disponible pour iOS et macOS sur l’App Store, et vous pouvez l’essayer gratuitement. La licence complète de l’application coûte 14,99 $ par an, et il existe également une licence à vie pour 49,99 $.

