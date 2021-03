Si jamais vous pensez qu’un message que vous écrivez pourrait être mal interprété, n’ayez plus peur. L’outil de grammaire populaire Grammarly a lancé sa fonction «Go with our Tone Detector» pour les utilisateurs d’iPhone.

Si c’était facile, beaucoup d’entre nous ne trouveraient pas si tentant d’utiliser une douzaine de points d’exclamation dans un seul e-mail juste pour s’assurer que cela semble assez convivial. Lorsque vous essayez d’écrire sur votre téléphone, il est plus difficile de rédiger un message raffiné. L’écran est petit, vous avez affaire à des distractions et vous passez probablement d’une conversation à l’autre avec différentes personnes, ce qui rend encore plus difficile d’écrire de manière à faire passer votre ton.

Avec le clavier Grammarly, il est déjà possible de recevoir des commentaires en temps réel sur la grammaire, la clarté, le vocabulaire, etc. Pour accéder au détecteur de tonalité, mettez d’abord à jour l’application, puis accédez aux paramètres de l’application et appuyez sur l’icône G sur le clavier. Grammarly vous montrera alors les tonalités supérieures qu’il a détectées dans votre message.

Pour que la fonction fonctionne, votre message doit comporter au moins 150 caractères. Le détecteur de ton de Grammarly fonctionne en analysant une combinaison de signaux dans votre écriture, y compris la capitalisation, la ponctuation, le choix des mots, etc.

Alors la prochaine fois que vous enverrez un SMS à un ami ou un e-mail à votre patron, rappelez-vous que le ton peut faire ou défaire votre message.

Pour télécharger la dernière version du Grammarly Keyboard sur l’App Store, cliquez ici.

