Application d’enregistrement d’écran Mac proposée par Dropbox pour le travail à distance

Dropbox propose ses propres applications d’enregistrement d’écran Windows et Mac comme l’une des trois mises à jour pour faciliter le travail à distance.

Bien que vous puissiez déjà le faire avec QuickTime ou des applications tierces commerciales, Dropbox affirme que son objectif était de créer un outil gratuit à la fois puissant et facile à utiliser.

Dropbox Capture est disponible en version bêta pour les plans personnels et professionnels.

Pour beaucoup, le travail à distance a signifié des heures interminables de réunions vidéo, des messages de chat constants et de longs e-mails au lieu du type de communication dynamique qui découle du fait d’être dans la même pièce. Les clients qui travaillent dans tous les fuseaux horaires nous ont dit qu’ils avaient besoin de nouvelles façons de fournir un contexte pour leur contenu sans ajouter plus de réunions et d’e-mails.

Dropbox Capture est un outil de communication visuelle tout-en-un qui aide les membres de l’équipe à partager leur travail et leurs idées de manière asynchrone.

Remplacez les longs e-mails et documents par messages vidéo courts pour communiquer avec votre équipe en moins de temps Apportez de la clarté à votre message en présentant visuellement votre travail grâce à des enregistrements d’écran, des GIF et des captures d’écran faciles à prendre Transmettez le contexte et connectez-vous plus profondément avec des messages personnalisés Libérez votre calendrier et évitez l’impossible planification de réunions sur plusieurs fuseaux horaires en enregistrant et en partageant les mises à jour de statut et les travaux en cours avec votre équipe

La capture est accessible sur dropbox.com/capture