Application Focos Live pour iOS mise à jour avec un sélecteur multimédia repensé et de nouveaux effets vidéo

Focus Live a été introduit en 2020 avec la possibilité d’enregistrer et d’éditer des vidéos en mode portrait sur iPhone et iPad à l’aide des données de profondeur provenant d’appareils photo à objectifs multiples. L’application a été mise à jour cette semaine avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment un sélecteur multimédia repensé et de nouveaux effets pouvant être ajoutés aux vidéos.

La version 1.3 de Focus Live facilite la recherche de vidéos spécifiques à partir de votre photothèque. Vous pouvez désormais modifier la mise en page des résultats et également filtrer les vidéos par rapport hauteur / largeur, résolution, durée, date et couleurs.

Avec la nouvelle interface de sélection de média, il est plus facile pour vous de choisir des vidéos et des images en les filtrant dans les conditions de rapport hauteur / largeur, résolution, durée et date de création. Vous pouvez également marquer les vidéos et images avec des balises de couleur, puis les filtrer avec des couleurs.

En plus d’un nouveau sélecteur de média, la mise à jour apporte des effets vidéo à l’application. Les utilisateurs ont désormais accès à plusieurs effets, y compris le glitch, la télévision, les points, le zoom, etc. Ces effets peuvent être ajoutés pendant le processus d’édition dans Focos Live et fonctionnent non seulement pour les vidéos avec de la profondeur, mais également avec des vidéos régulières.

Des effets de transition et la prise en charge de la langue danoise ont également été ajoutés à l’application avec la version 1.3, ainsi que des corrections de bogues et des améliorations de performances.

Comme nous l’avons vu l’année dernière, Focos Live génère un effet bokeh pour les vidéos, tandis que le mode Portrait de l’iPhone ne fonctionne qu’avec des photos fixes. L’application utilise les données de profondeur capturées par les caméras, ce qui nécessite un appareil avec deux ou trois objectifs. L’objectif de mise au point fonctionne encore mieux avec la caméra TrueDepth et le scanner LiDAR.

Vous pouvez télécharger Focos Live gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités ne sont disponibles que via des achats intégrés.

