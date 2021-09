Application HeartinTune : Faire de la méditation une habitude quotidienne

L’application HeartinTune de Heartfulness est une application guidée gratuite pour aider les gens à faire de la méditation une habitude quotidienne.

On dit qu’il faut 21 jours pour former une habitude. Mais une fois que vous avez pris une habitude, elle reste avec vous pour la vie et le processus devient automatique. Cependant, la plupart des gens diraient que ce n’est pas nécessairement vrai, surtout lorsqu’il s’agit de méditation. Il faut beaucoup d’efforts constants pour cultiver une bonne habitude, mais il en faut encore plus pour maintenir l’habitude. Les bonnes habitudes que nous cultivons avec force, comme les soins personnels ou l’exercice, disparaissent généralement avec le temps si nous ne les maintenons pas. La seule façon dont une habitude peut tenir toute une vie, c’est d’y trouver de la joie.

L’application HeartinTune de Heartfulness est une application guidée gratuite pour aider les gens à faire de la méditation une habitude quotidienne. Cette application de méditation unique encourage tout le monde à se lancer dans un voyage intérieur de croissance personnelle qui offre une transformation durable et une meilleure qualité de vie. Il propose un processus étape par étape pour atteindre vos objectifs et être récompensé.

Vous n’avez pas le temps de méditer ? L’application propose une pratique guidée en aussi peu que 15 minutes. Les gens peuvent découvrir des programmes guidés de 15 minutes, 30 minutes et 45 minutes adaptés aux débutants et aux méditants sérieux pour cultiver l’habitude méditative. L’application gratuite ne nécessite aucune expérience préalable, les personnes souhaitant l’essayer peuvent télécharger l’application pour Android et iOS. Enregistrez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités et vous êtes prêt à intégrer la méditation dans votre routine mouvementée.

L’application HeartinTune est conçue pour vous garder motivé pour atteindre de nouveaux objectifs et suivre régulièrement vos progrès. Une étude récente a montré qu’environ 88 % des Indiens sont confrontés au stress et 39 % des professionnels en activité connaissent des niveaux élevés de stress. La méditation silencieuse de Heartin Tune est l’antidote et aide les gens à se débarrasser du stress et de l’anxiété, à augmenter leur concentration, à se sentir calme, à bien dormir, à éliminer la colère, à explorer la conscience et bien plus encore. Heartfulness a culminé son héritage de 75 ans et ses recherches sur l’efficacité de ses pratiques dans cette dernière offre pour les débutants.

Le guide Heartfulness Kamlesh Patel (Daaji) a déclaré : « Lorsque le cœur est en équilibre, tout le reste est également en équilibre. L’application Heartin Tune apportera la sagesse et la connaissance de la méditation de la cordialité à portée de main. Lorsque nos esprits et nos cœurs collectifs sont synchronisés, nous pouvons expérimenter un changement dans notre conscience collective. »

L’application sera bientôt disponible dans les langues régionales indiennes.

