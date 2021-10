Application mobile AgriReach pour le contrôle qualité des produits de la ferme

Environ 82% des céréales vivrières produites dans le pays sont commercialisées à l’intérieur ou à l’extérieur des mandis, tandis que le reste est utilisé par les agriculteurs pour leur propre consommation, les semences et l’alimentation animale.

La société de gestion d’entrepôt SLCM a lancé une application mobile, nommée AgriReach, qui vise à fournir une solution technologique de contrôle de la qualité des produits agricoles dans les mandis et les entrepôts. Bien que l’application ne soit pas une alternative au système de test effectué par des laboratoires accrédités, elle est considérée comme une amélioration par rapport au système actuel dans lequel les commerçants ou leurs représentants décident de la qualité des produits lors de l’inspection physique des cultures.

« Nous avons commencé par la culture du blé et ajouterons le paddy/riz, le maïs, le chana, le moong, le tur, le soja et le guar à l’application de manière progressive », a déclaré Sandeep Sabharwal, PDG de SLCM, lors d’une interaction avec les médias après le lancement. L’application sera également disponible dans d’autres langues indiennes en dehors de l’anglais et de l’hindi, a déclaré Sabharwal, ajoutant que la société prévoyait de l’offrir même dans des langues internationales pour en faire une plate-forme mondiale du genre.

SLCM avait déjà déposé une demande de brevet pour l’application AgriReach en 2018. La société affirme que le niveau de précision, actuellement de 70 à 80 %, passera à 95 % d’ici mars, car elle y travaille après avoir élargi sa collection d’échantillons. « Déjà 2,5 lakh de photographies de blé de différentes variétés à différents endroits à différents moments ont été compilées », a déclaré le PDG.

Citant que la collecte d’échantillons est essentielle à l’exactitude des résultats via l’application, il a déclaré que la société avait un plan futur pour éviter l’interface humaine en rendant la photographie/vidéographie automatique et continue lorsque les récoltes sont déchargées dans les mandis et les entrepôts.

« Les résultats des tests sont indépendants du poids total de l’échantillon, car ils sont évalués en fonction de son image. Une fois la photographie soumise, l’utilisateur recevra le rapport de qualité avec les preuves photographiques évaluées sur des détails tels que les grains endommagés, rétrécis, ratatinés ou immatures, les matières étrangères et une foule d’autres paramètres physiques tels que la hauteur, la longueur, la grille, la couleur et le motif de la marchandise », a déclaré Rakesh Kumar Rana, directeur commercial de SLCM (initiatives numériques).

Les résultats sont automatiquement comparés aux données pré-alimentées dans le système back-end, qui se mettra régulièrement à jour en utilisant une combinaison d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) avec le langage de programmation Python, en temps réel, Rana mentionné.

La société ne facturera aucun frais aux agriculteurs lorsqu’ils le vendront à mandis ou ailleurs s’ils utilisent l’application. Cependant, les utilisateurs en masse comme les transformateurs et les commerçants devront payer certains frais.

