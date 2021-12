Application mobile comme canal marketing

Aujourd’hui, le mobile c’est tout ! Parce que tout le monde est accro à son téléphone, le marketing mobile est un moyen plus simple et meilleur de communiquer avec les clients et de promouvoir vos produits. Les entreprises doivent adapter leurs stratégies marketing pour suivre les avancées technologiques. Et cela signifie utiliser les applications mobiles comme canaux de commercialisation.

À mesure que la technologie devient plus fragmentée, le marketing fait de même. Les applications mobiles sont devenues un outil indispensable pour les entreprises, grandes et petites. L’avantage ultime du marketing sur une application mobile est que vous ciblez des publics non pas tant par des données démographiques que par leurs comportements. Pour cette raison, vous pouvez créer des messages plus personnalisés qui vous permettent d’attirer votre client et de le nourrir via l’entonnoir de vente.

Quelle est la différence entre le marketing d’applications mobiles et le marketing mobile ? Le marketing mobile est tout marketing qui se produit sur un appareil mobile, y compris le marketing d’application et le marketing par SMS. Le marketing des applications mobiles est un terme moins général qui implique la création de campagnes marketing pour communiquer avec vos clients dès le premier téléchargement de votre application.

L’utilisation d’applications mobiles comme canal de marketing offre la commodité des achats intégrés, ce qui augmente la probabilité d’achats répétés.

Avantages d’une application mobile pour les entreprises

Votre entreprise doit-elle avoir une application ? Il n’y a pas d’autre réponse à cette question qu’un oui catégorique !

Les applications mobiles offrent de précieuses opportunités de marketing qui vous aident à atteindre et à engager votre public cible. Les avantages des applications mobiles pour les entreprises comprennent :

1. Amélioration de l’engagement client

Les applications mobiles sont un canal de communication direct. S’il y a une chose que les clients apprécient dans une entreprise, c’est un excellent service client. Parfois, la seule différence entre un prospect et une conversion réside dans la rapidité avec laquelle les clients peuvent accéder à des informations précieuses et obtenir une réponse.

Au-delà du support, les applications mobiles sont idéales pour la collecte commentaires des clients. Les clients sont plus susceptibles de laisser un avis ou de poser des questions si le processus est simple, rapide et pratique.

Avoir une application mobile signifie que vous pouvez tirer parti du marketing basé sur les données en suivant le comportement d’achat pour améliorer vos stratégies marketing et recommander des produits que vos clients adoreront.

Cela signifie que vos campagnes marketing sont très spécifiques aux clients individuels. Les applications mobiles signifient que vous pouvez atteindre les clients en temps réel avec un marketing extrêmement ciblé qui ne manquera pas de fonctionner.

3. Capitaliser sur l’ubiquité des appareils mobiles

Un autre avantage du marketing d’applications est que les utilisateurs transportent leurs appareils partout où ils vont. Par conséquent, vous pouvez utiliser des services basés sur la localisation pour offrir aux clients des remises, des offres ou des promotions en fonction de leur proximité avec un magasin.

L’entonnoir de marketing des applications mobiles

Ce n’est pas parce que vous avez une application que vos taux de conversion augmenteront automatiquement. Il est essentiel de comprendre les entonnoirs marketing des applications mobiles afin d’attirer les clients vers votre entreprise et de les fidéliser.

L’entonnoir marketing des applications mobiles comporte 4 étapes majeures :

Sensibilisation – L’objectif ici est d’attirer des utilisateurs ciblés vers votre application, et votre stratégie est de concentrer votre marketing sur les canaux où vos utilisateurs sont connus pour se rassembler. Vous pouvez sensibiliser à travers des médias sociaux, sites Web de publicité payante et d’évaluation d’applications.Conversion – Une conversion est toute action entreprise par un client qui ajoute une valeur monétaire à votre entreprise et se produit généralement lorsqu’un utilisateur : télécharge votre application et crée un compte pour effectuer un achat via l’application.Relation client – Maintenant, c’est ainsi que vous encouragez les clients à les fidéliser. Sinon, votre application ne sera qu’une autre application sur leur téléphone. Utiliser notifications push et la messagerie intégrée à l’application pour attirer leur attention et les inciter à ouvrir votre application.Rétention – Gardez vos clients satisfaits grâce à des programmes de fidélité et offrez des récompenses pour avoir répondu à des sondages. N’oubliez pas qu’il est plus coûteux d’attirer un nouveau client que de fidéliser un client.

La clé d’un marketing réussi est de créer un parcours d’achat fluide pour les clients. C’est pourquoi tous vos canaux de communication, des médias sociaux aux SMS et au marketing d’applications, doivent fonctionner ensemble pour délivrer un message cohérent visant à responsabiliser le consommateur.

Créer l’application professionnelle ultime

Tout est une question d’image de marque et d’expérience client. Les meilleures applications professionnelles sont celles qui sont facilement identifiables et faciles à utiliser. Sans une image de marque appropriée, les clients ne trouveront pas votre application suffisamment attrayante pour être téléchargée. Votre marque communique instantanément ce que les clients doivent attendre de vous et détermine la démographie des personnes que vous attirez.

Les deux plus grandes erreurs que vous puissiez commettre lors de la création d’une application mobile sont de ne pas définir le véritable objectif de l’application et de concevoir une interface utilisateur médiocre. Effectuer étude de marché pour déterminer si vos clients ont vraiment besoin d’une application et pour quoi ils l’utiliseraient ? Peut-être qu’une conception de site Web plus réactive serait un meilleur investissement. Sinon, il est crucial de vous assurer que votre application comble une lacune dans votre marketing.

Une mauvaise interface utilisateur brisera le marketing de votre application mobile. Les consommateurs n’ont ni le temps ni la patience de passer par une interface lente et fastidieuse pour effectuer un achat ou interagir avec votre équipe. Une bonne expérience utilisateur peut en fait garantir le succès de votre entreprise, vous permettant de mieux entretenir vos prospects.

L’article a été publié à l’origine ici.