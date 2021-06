Application mobile HDFC Bank en panne pendant 1 heure ; problèmes résolus

Plus tôt, le directeur général et PDG de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, s’était excusé auprès des clients et avait promis de travailler sur les lacunes.

L’application de banque mobile du plus grand prêteur du secteur privé HDFC Bank était à nouveau en baisse mardi. La banque a ensuite informé les consommateurs sur Twitter que les problèmes liés à l’application bancaire mobile étaient résolus et que les clients pouvaient utiliser la banque en ligne et l’application pour les transactions.

L’infrastructure informatique de la banque fait l’objet d’un audit de la Reserve Bank of India (RBI) pour une série de problèmes techniques signalés précédemment.

« Nous rencontrons des problèmes sur l’application MobileBanking. Nous examinons cela en priorité et mettrons à jour sous peu. Les clients sont priés d’utiliser NetBanking pour effectuer leur transaction. Regrettez la gêne occasionnée. Merci », a tweeté HDFC Bank à 12h26 mardi. Environ une heure plus tard, la banque a de nouveau tweeté que les problèmes étaient résolus.

RBI mène un audit spécial sur l’infrastructure informatique de la banque en raison de plusieurs problèmes signalés dans le passé. L’année dernière, en décembre, RBI avait temporairement interdit à HDFC Bank de lancer de nouvelles initiatives bancaires numériques et d’émettre de nouvelles cartes de crédit après avoir sérieusement pris en compte les pannes de service chez le prêteur au cours des deux dernières années. Plus tard, RBI avait mandaté une société informatique externe pour effectuer un audit spécial de son infrastructure numérique.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait précédemment déclaré que le régulateur avait des inquiétudes concernant certaines lacunes et qu’il était nécessaire que HDFC Bank renforce son système informatique avant de se développer davantage. Plus tôt, le directeur général et PDG de HDFC Bank, Sashidhar Jagdishan, s’était excusé auprès des clients et avait promis de travailler sur les lacunes.

Jagdishan a admis que la banque avait fait face à deux pannes en novembre 2018 et décembre 2019. Il a également déclaré que la banque avait fait appel à une expertise externe et avait considérablement mis en œuvre les intrants pour renforcer l’infrastructure et les systèmes informatiques. De manière inattendue, un autre incident s’est produit le 21 novembre 2020, et la principale raison en était la panne de courant dans le centre de données principal de la banque, avait déclaré Jagdishan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.