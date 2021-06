Application PDFpen vendue à Nitro ; Smile conserve TextExpander

L’application d’édition PDF pour Mac, iPad et iPhone PDFpen a été vendue à Nitro, une société qui propose des éditeurs PDF basés sur Windows et un navigateur. Le développeur de PDFpen Smile conserve la propriété de l’application de macro Mac populaire TextExpander…

Smile n’offre aucune explication pour la vente de l’application dans son annonce en trois phrases.

L’annonce liée suggère cependant 6 millions de raisons possibles.

Nitro Software Limited (ASX : NTO) (« Nitro » ou la « Société »), une société mondiale de logiciels de productivité de documents conduisant la transformation numérique dans les organisations du monde entier, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de PDFpen, une suite de logiciels PDF leader sur le marché. applications de productivité pour Mac, iPhone® et iPad® […]

La plate-forme de productivité de Nitro prend déjà en charge certains cas d’utilisation clés pour mobiles et tablettes, avec la signature électronique disponible sur tout appareil doté d’un navigateur Web et Nitro Pro compatible avec les appareils Microsoft Surface. L’ajout de PDFpen étend la productivité PDF native aux utilisateurs de Mac, iPhone et iPad partout.

L’expansion de la plate-forme de productivité de Nitro arrive à un moment critique pour les clients, avec les vents favorables du travail à partir de n’importe où entraînés par la pandémie de COVID-19 accélérant la transformation numérique, y compris l’utilisation de Mac et d’appareils mobiles.

Les clients de Nitro disposent désormais de solutions de productivité pour pratiquement tous les appareils et systèmes d’exploitation, à la maison, au bureau, sur le terrain et en déplacement.

Selon les termes de l’acquisition, Nitro acquerra la technologie PDFpen de la société américaine Smile, Inc. pour 6 millions de dollars en espèces. L’acquisition sera financée à partir des réserves de trésorerie existantes de la Société.