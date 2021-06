Application Philips Hue entièrement repensée ; beaucoup plus facile à utiliser

L’application Philips Hue a été entièrement repensée, simplifiant considérablement les choses comme renommer les lampes et les déplacer entre les pièces. Les choses qui nécessitaient autrefois d’explorer les paramètres, parfois à deux endroits différents dans les paramètres, peuvent désormais être effectuées directement à partir de l’écran principal.

La société dit qu’il y a plus à venir plus tard dans l’année, y compris des scènes dynamiques, où les couleurs changent progressivement au fil du temps…

La nouvelle application sera déployée au cours de la semaine prochaine, mais Dale Smith de CNET a eu l’occasion de l’utiliser rapidement et a déclaré qu’elle était à la hauteur du battage médiatique.

Les contrôles déplacés sont en fait plus faciles à trouver maintenant qu’ils ont été placés (pour être honnête) où ils auraient vraiment dû aller en premier lieu. Cela inclut tous les endroits où la redondance a été ajoutée.

Par exemple, auparavant, pour échanger des lumières dans différentes pièces et zones, vous deviez approfondir le menu des paramètres de l’application, où vous deviez ensuite vous fier à votre imagination, car tout était en texte brut sans éléments visuels à aider à vous guider. Si vous vouliez renommer une lumière et la déplacer dans une autre pièce, vous deviez plonger dans deux sous-menus différents – un pour les lumières et un pour les pièces et les zones – pour le faire.

Avec l’application mise à jour, vous pouvez configurer les lumières, les pièces et les zones où que vous soyez dans l’onglet Accueil en appuyant sur le menu « Plus » (le cercle contenant trois points) en haut de l’écran. Peasy facile […]

En termes de performances, l’application semble vraiment mieux fonctionner que les versions précédentes. Les commandes et leurs animations associées semblent plus vives. Les automatisations (anciennement connues sous le nom de routines) font ce que vous pensez qu’elles vont faire, et elles le font rapidement et de manière cohérente, au point que vous arrêtez consciemment de les remarquer du tout.

Mais personnellement, mon amélioration préférée est à quel point l’application mise à jour est meilleure pour créer des scènes – ces arrangements de lumière multicolores uniques que l’application génère à partir d’une photographie, qui peut être extraite de la galerie de scènes Hue pré-remplie ou de celle de votre téléphone. pellicule. Les scènes se sont avérées bien meilleures, avec des combinaisons de couleurs plus complexes et visuellement attrayantes par rapport à l’ancienne version de l’application.