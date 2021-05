Application pratique de la version bêta d’Android 12: voici la voie à suivre

Google a introduit la conception matérielle en 2014, et bien qu’Android soit très différent d’il y a sept ans, le langage de conception lui-même n’a pas trop changé. Google a concentré son attention sur le polissage des éléments de l’interface de base dans les versions récentes, en ajoutant une meilleure gestion des notifications, des gestes révisés, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et un mode sombre à l’échelle du système.

Avec Android 12, Google se lance dans une énorme refonte qui change à peu près toutes les facettes de l’interface. Google appelle cela le «plus grand changement de conception de l’histoire d’Android», et cette affirmation est justifiée. Le nouveau langage de conception est une évolution de Material Design surnommé Material You, et il rend Android beaucoup plus ludique et accessible. Les meilleurs téléphones Android présentent des skins avec beaucoup de possibilités de personnalisation, et Google s’engage dans cette voie avec Android 12.

Bien sûr, Android 12 est bien plus qu’une nouvelle couche de peinture. Google introduit d’importantes fonctionnalités de confidentialité et de sécurité et apporte des dizaines de modifications sous le capot qui améliorent considérablement l’expérience globale. La première version bêta publique étant désormais en ligne, examinons quelques-uns des principaux changements d’Android 12 et si vous devez installer la mise à jour sur votre téléphone.

Android 12 fait l’objet d’une grande refonte visuelle avec Material You

Le plus gros point de discussion avec Android 12 est le langage de conception Material You. Tout comme la conception matérielle, ce paradigme de conception ne se limite pas à Android; Google dit qu’il mettra en œuvre le nouveau design dans tous ses services et produits.

Le langage de conception Material You rend Android amusant et ludique.

Bien que Material Design ait eu raison en termes d’esthétique, il ne s’est jamais vraiment senti agréable. Google vise à changer cela avec Material You. Google affirme que la nouvelle esthétique «explore une approche plus humaniste du design», et cela se traduit par une personnalisation accrue.

Android 12 dispose d’un moteur de personnalisation robuste qui vous permet de modifier les couleurs de l’interface à votre guise. De toute évidence, la thématisation n’est pas nouvelle sur Android, la plupart des fabricants tiers proposant des thèmes étendus depuis près d’une décennie maintenant. Ce qui est différent avec la mise en œuvre de Google, c’est la façon dont elle le fait; Android 12 propose des palettes de couleurs personnalisées qui changent automatiquement en fonction du fond d’écran de votre écran d’accueil. Si votre fond d’écran a des tons bleus, le système choisira une teinte bleue et une couleur complémentaire et les utilisera dans toute l’interface.

Cette fonctionnalité particulière n’est pas encore disponible dans la première version bêta publique d’Android 12, mais vous pouvez définir manuellement les couleurs et voir les changements dans l’interface. Google a également repensé le volet de notification avec des bascules rapides qui prennent beaucoup plus de largeur; les carreaux ronds font place à des blocs rectangulaires faciles à basculer. Les blocs se remplissent de couleur lorsqu’ils sont activés et cela anime le volet de notification. Bien sûr, il y a moins de bascules sur le volet en raison de la largeur accrue, mais cela ne me dérange pas du tout.

Oh, et comme le montrent les captures d’écran ci-dessus, les curseurs de luminosité et de volume sont énormes. Bien que j’aime les modifications apportées au volet de notification, la largeur des curseurs nécessitera certainement un certain temps pour s’habituer. Google est également en train de réviser les animations sur Android; rejeter une notification a une belle apparence visuelle, et tout, de la suppression de la nuance de notification à la simple navigation dans le tiroir de l’application, est amusant.

Google affirme que “ces petites surprises et ces excentricités ludiques augmentent la narration de base – rendant la technologie accessible et confortable”. Les widgets ont également fait l’objet d’une refonte et se sentent beaucoup plus cohérents, mais là encore, il reste à voir combien de développeurs suivent les nouvelles directives. Si vous utilisez un Pixel 5, vous pouvez utiliser un geste de pression arrière pour appeler l’Assistant Google, lire de la musique, prendre une capture d’écran, etc.

Les versions précédentes d’Android ont fini par être trop austères sur le plan de la conception, et même si j’aimais personnellement l’esthétique minimale, il est clair que la plupart des utilisateurs veulent une interface hautement personnalisable et personnalisable. Les modifications apportées à Android 12 rendent l’interface beaucoup plus attrayante, et même si tout le monde n’aimera pas le design, il s’agit d’un changement rafraîchissant.

Android 12 est livré avec de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité

Google déploie également une série de fonctionnalités conçues pour protéger votre vie privée. Android 12 vous permettra de désactiver l’accès à la caméra et au microphone à l’échelle du système via une vignette de réglage rapide.Ainsi, même si vous avez précédemment donné à une application l’accès à votre caméra, ce paramètre sera annulé si vous désactivez l’accès à la caméra via le bouton bascule.

Android 12 mettra en évidence chaque fois qu’un service accède à votre caméra ou à votre microphone via un indicateur situé près de la barre d’état. Google obligera également les applications à utiliser la nouvelle API de localisation qui vous permet de choisir entre fournir votre emplacement précis ou une approximation.

Source: Google

Enfin, Google présente un tableau de bord de confidentialité qui montre combien de fois une application a accédé aux détails de l’emplacement, de la caméra ou du microphone. C’est un gros problème pour la confidentialité sur Android, et bien que ces fonctionnalités ne soient pas disponibles dans cette version bêta, elles devraient être disponibles dans les prochaines versions.

Devez-vous installer Android 12 sur votre téléphone?

Source: Alex Dobie / Android Central

La version bêta publique d’Android 12 arrive deux mois après le lancement du premier aperçu des développeurs, mais il s’agit toujours d’une version anticipée. Google a résolu de nombreux problèmes lors des deux premières avant-premières de développement, et depuis que j’ai utilisé la version bêta d’Android 12, je n’ai rencontré aucun problème. Si vous souhaitez essayer la version, voici comment vous pouvez l’installer sur votre Pixel.

Comme les années précédentes, le programme bêta d’Android 12 est disponible pour les téléphones tiers, donc si vous souhaitez essayer les dernières fonctionnalités d’Android mais que vous n’avez pas de Pixel, il existe de nombreuses options telles que Xiaomi, OPPO. , Vivo et d’autres fabricants.