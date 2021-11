Application Tripsy mise à jour avec des itinéraires intelligents, une recherche améliorée, plus

Tripsy est une application iOS qui aide les utilisateurs à planifier leurs voyages en organisant des vols, des lieux à visiter et même des suggestions d’itinéraires. Désormais, l’application a été mise à jour avec encore plus de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de créer des voyages sans dates, des itinéraires intelligents, une recherche améliorée, etc.

Maintenant, si vous planifiez un voyage mais que vous n’avez pas encore de date, ne vous inquiétez pas. Tripsy vous permet enfin de créer et d’organiser un voyage sans avoir de date fixe. La mise à jour apporte également des itinéraires intelligents, car Tripsy est désormais capable d’identifier quand l’utilisateur modifie la date du voyage pour mettre également à jour les itinéraires.

La recherche a également été améliorée avec la mise à jour Tripsy, car l’application permet désormais aux utilisateurs de rechercher des expressions telles que « Café à la Tour Eiffel » ou « Meilleure pizza à Rome ».

Vous avez de nombreux voyages à faire, mais vous ne savez pas quand (qui n’en a pas vraiment ?!) ? Maintenant, cette mise à jour est pour vous ! Avec Tripsy, vous pouvez désormais créer des projets pour l’avenir, qui n’ont pas encore de date précise. Créez simplement le plan, commencez à ajouter vos activités et les lieux que vous souhaitez visiter. À l’avenir, vous pouvez définir les dates pour cela, et les activités seront mises à jour en conséquence. Cette mise à jour améliore également beaucoup la recherche d’activités. Maintenant, nous avons d’autres sources de données qui pourraient donner un meilleur résultat, et vous pouvez également utiliser des expressions, telles que « Café près de la Tour Eiffel » pour trouver l’endroit que vous recherchez. Restez à l’écoute pour des améliorations encore meilleures de nos résultats de recherche à l’avenir, avec des informations plus détaillées sur chaque lieu.

Vous pouvez télécharger Tripsy gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement de 2,99 $ par mois ou 19,99 $ par an.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Tripsy, consultez l’examen de l’application sur .. Il convient de noter que l’application peut être utilisée sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

