Application Tripsy mise à jour avec les itinéraires et la version macOS pour la première fois

Nous avons déjà examiné l’application Tripsy ici sur ., qui aide les utilisateurs à planifier des voyages en organisant des éléments tels que des vols, des lieux à visiter et même des itinéraires suggérés dans certaines villes du monde. Cette semaine, Tripsy a été mis à jour avec des itinéraires au sein de l’application et également une version macOS pour la première fois.

Auparavant, vous pouviez ajouter plusieurs endroits à visiter pendant votre voyage avec l’application Tripsy, mais il n’y avait aucun moyen de vérifier les itinéraires sur place. Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs de Tripsy peuvent enfin définir des itinéraires sur la carte vers l’un des lieux ajoutés à leur voyage.

Avec tous les changements dans l’industrie du voyage, nous avons vu un changement significatif dans la façon dont les gens se déplacent. Il manquait à notre application une fonctionnalité essentielle pour les trajets routiers : les itinéraires. Désormais, Tripsy vous permet de définir une destination de départ et d’arrivée pour toute activité de transport, et nous tracerons l’itinéraire pour vous sur la carte. Il est magnifique et nous avons hâte de le montrer à nos utilisateurs.