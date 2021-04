Application Vaishno Devi, fil Twitter Siddhivinayak, site Shirdi Sai Baba Live Darshan – Divine passe au numérique!

Ganpati a «rejoint» Twitter en août de l’année dernière. Avec ‘blue tick’, Ganpati donne quotidiennement le darshan sur son fil Twitter tandis que Shirdi Sai Baba a un site officiel dédié.

Jyoti Dubey fait partie de plusieurs fervents fidèles du Mata Vaishno Devi situé à Katra de Jammu. Chaque année, elle réservait des billets pour le Vaishno Devi Yatra pendant Navratris mais la pandémie de coronavirus a tout changé. Cette année, au lieu de rechercher frénétiquement les dernières directives de RT-PCR et de vérifier les arrangements à l’épreuve de Covid, Jyoti a opté pour le moyen le plus sûr pour le darshan en direct de sa divinité préférée. Elle a téléchargé l’application Mata Vaishno Devi sur son téléphone et en quelques minutes, elle a pu regarder le ‘Live Pindi Darshan’ et plus encore. Dubey fait partie de plusieurs dévots ascendants, mobiles et conscients de la corona qui se tournent vers les “ darshans ” et Aarti en ligne alors que la vague Covid fait rage.

Les principaux temples et autres institutions religieuses acceptent également une nouvelle atmosphère alors que le virus change notre façon de vivre. Presque tous les temples ont soit un plafond quotidien sur le nombre de fidèles visitant le temple, soit il existe des règles strictes de rapport RT-PCR négatif obligatoire pour l’entrée dans le sanctum sanctorum. La stratégie d’application mobile de Vaishno Devi, disponible sur Google Play Store, peut devenir une nouvelle norme pour ceux qui partent en pèlerinage. Avec une moyenne de près de 10 millions de fidèles qui rendent hommage chaque année, Vaishno Devi est le deuxième sanctuaire religieux le plus visité en Inde. Tirumala Tirupati Devasthanam est en première position.

Le sanctuaire de Tirupati dédié au Seigneur Venkateshwara est non seulement le site religieux le plus visité d’Inde, mais aussi le plus riche de tous. Il y a eu un site officiel pour Tirumala – www.tirumala.org – qui a soigneusement organisé des widgets sur Live Darshan, des réservations en ligne quotidiennes de sevas, etc. On peut se connecter à https://tirupatibalaji.ap.gov.in/ pour le darshan en ligne également.

Shirdi Sai Baba a également une forte présence en ligne. Il existe un site Web officiel – https://www.sai.org.in/ – où l’on peut aller pour le darshan en direct en ligne et faire des dons en ligne également. En parlant de Maharashtra, la divinité préférée de Mumbai, Siddhivinayak, a déjà fait ses débuts sur Twitter. Ganpati a «rejoint» Twitter en août de l’année dernière. Avec ‘blue tick’, Ganpati donne quotidiennement le darshan sur son fil Twitter. Des extraits de «aartis» sont également publiés régulièrement. De même, Shree Mahakaleshwar d’Ujjain publie également le darshan sur Twitter.

???? गणपती बाप्पा मोरया ???? मंगलमूर्ती मोरया ???? २२/०४/२०२१ pic.twitter.com/8cZaJMXupx – Temple Shri Siddhivinayak (@SVTMumbai) 22 avril 2021

जय श्री महाकालेश्वर

दि 22-04-2021 को ज्योतिर्लिङ्ग श्री महाकालेश्वर जी का प्रातः 10:30 आरती श्रृंगार दर्शन pic.twitter.com/lUMNvBmahY – Shree Mahakaleshwar Ujjain (@ujjainmahakal) 22 avril 2021

Bien que certains de ces sites aient existé même dans les jours précédant la couronne, la pandémie a accru la sensibilisation des fidèles. Cette nouvelle transformation numérique aidera non seulement les sanctuaires religieux à rester connectés avec leurs fidèles, mais contribuera également à réduire les chances de grandes congrégations les jours de bon augure. Certains de ces sites religieux fournissent également une alimentation en direct des divinités via les services DTH également. Cependant, dans un pays de 133 crores et plus, quelques milliers d’abonnés Twitter et une centaine de téléchargements d’applications ne sont qu’une petite minorité qui est passée au numérique. Mais avec la tendance actuelle de Covid ne diminuant pas de sitôt, les darshans en ligne et les mises à jour Twitter sont là pour rester.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.