Applications Android sur Windows 11, et plus encore !

Avec Google I/O et la version bêta d’Android 12, le mois de mai était bourré d’actualités pour les développeurs. C’est impressionnant, alors, que June ait réussi à tenir le rythme ! L’annonce que Windows 11 prendra en charge les applications Android est peut-être la nouvelle la plus intéressante pour les développeurs ce mois-ci. Il y a quelques mises en garde, que nous aborderons ci-dessous. Mais cela ouvre potentiellement un tout nouveau marché pour les développeurs Android et mérite certainement une attention particulière. Pendant ce temps, nous avons également obtenu Android 12 beta 2 et de nouveaux outils de recherche intégrés à Jetpack. Lisez la suite pour le scoop complet, comme toujours!

Actualités et fonctionnalités d’Android Authority

Android 12 beta 2 apporte ici un nouveau design et un nouveau tableau de bord de confidentialité – la couverture par Android Authority d’Android 12 beta 2. La deuxième version bêta apporte plus de fonctionnalités de confidentialité, y compris un tableau de bord de confidentialité et un indicateur micro/caméra, et des options de connectivité simplifiées. Il existe également de nombreux ajustements de conception plus petits, que vous trouverez tous dans cet article.

Pratique avec Privacy Dashboard, l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités d’Android 12 – Le Privacy Dashboard est sans doute la fonctionnalité la plus remarquable de la deuxième version bêta. Ceci est également pertinent pour les développeurs qui doivent comprendre le nouveau contrôle que les utilisateurs auront sur divers paramètres et données.

Microsoft annonce officiellement Windows 11, à venir cet automne en tant que mise à niveau gratuite – Windows 11 apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les joueurs et ceux qui aiment l’esthétique du verre dépoli. La plus grande annonce, cependant, est certainement que le nouveau système d’exploitation sera capable d’exécuter des applications Android « nativement ». Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y aura pas de Google Play Store pour les obtenir. Au lieu de cela, vous devrez télécharger vos applications via l’AppStore d’Amazon. Le message retentissant pour les développeurs Android est qu’il est temps d’arrêter de négliger la boutique Amazon ! Pendant que vous y êtes, commencez à réfléchir à la façon dont votre application pourrait fonctionner avec une souris et un clavier, et comment vous allez attirer un public d’utilisateurs de bureau.

Un ingénieur de Microsoft confirme que vous pouvez charger des APK Android sur Windows 11 — C’est une bonne nouvelle pour les fans d’Android : vous pourrez également installer des APK sans impliquer Amazon. Cependant, il reste aux développeurs à découvrir comment cela affecte la capacité d’atteindre le public le plus large possible.

Actualités et fonctionnalités de Google

Créez des fonctionnalités de recherche sophistiquées avec AppSearch — AppSearch a été ajouté à Jetpack dans Alpha. Il s’agit d’une bibliothèque de recherche sur l’appareil qui peut ajouter une puissante fonctionnalité de recherche pour n’importe quelle application. Cet article explique ce qu’il peut faire et fournit des instructions utiles.

Mise à jour Android 12 Beta 2 — Quelques semaines seulement après la première version bêta, Google a déjà lancé une deuxième itération. Ce n’est pas énorme pour les développeurs, mais cela vaut certainement la peine de consulter l’article complet qui explique tout plus en détail.

Toute l’actualité des développeurs Android du mois de mai

Développeur Android Mensuel