Applications Apple Watch : leur abandon n’est ni surprenant, ni inquiétant

Nous constations hier que l’abandon des apps Apple Watch se poursuit.

Nous pouvons officiellement ajouter Uber à la longue liste des grandes marques qui ont abandonné leurs applications Apple Watch. La société de covoiturage a discrètement interrompu son application watchOS, affichant un bref message aux utilisateurs qui tentent de la lancer. Uber rejoint Twitter, Instagram, Target, Trello, Slack, Hulu, Evernote et de nombreuses autres sociétés qui ont mis fin à leurs applications Apple Watch.

C’est une tendance qui ne me surprend pas, car je pense que trop d’entreprises ont basé leurs applications sur une idée irréaliste de la façon dont la plupart des gens utilisent leur montre…

Il ne m’est littéralement jamais venu à l’esprit d’utiliser mon Apple Watch pour commander un Uber. En fait, lorsque je regarde les façons dont j’utilise ma montre, elles se répartissent en trois catégories :

Réception passive d’informations

Il suffit de regarder ma montre pour voir quelques informations. Exemples courants ici :

Heure Notifications du calendrier Météo Messages entrants

Je mettrais également l’utilisation d’Apple Maps dans cette catégorie : je définis ma destination sur mon téléphone, puis je réponds simplement aux tapotements de mon poignet, en jetant de temps en temps un coup d’œil à l’écran.

Une action rapide

Presque toutes mes interactions avec ma montre sont extrêmement brèves. Exemples:

Apple Pay (y compris aucune interaction pour Express Transit) Appuyez sur la complication de température pour voir comment elle changera plus tard Contrôle à distance de la musique et des podcasts (modification du volume ou saut d’une piste) Shazamming d’une piste musicale

Parfois, c’est une combinaison de reçu passif et d’action rapide – comme un billet ou une carte d’embarquement qui s’affiche automatiquement lorsque cela est nécessaire, et je fais défiler jusqu’au code QR.

Siri

Nous avons suffisamment de HomePod dans la maison pour que je puisse la plupart du temps simplement dire « Hey Siri » et l’un d’eux répondra. C’est ainsi que je fais des choses comme contrôler les appareils HomeKit, régler les minuteries et ajouter des rappels.

De temps en temps, j’émets des commandes Siri sur ma montre (comme régler une minuterie lorsque je me dirige vers une autre pièce et que je ne veux pas que le mauvais HomePod m’alerte). Mais la plupart de mon utilisation de Siri sur ma montre consiste à dicter de brèves réponses aux messages.

Pratiquement aucune utilisation des applications « actives »

Mes actions rapides impliquent des interactions extrêmement brèves avec ma montre. L’utilisation d’Apple Pay est à peu près aussi compliquée que possible lorsque je souhaite utiliser autre chose que ma carte par défaut, en appuyant deux fois sur le bouton latéral pour l’ouvrir et en tournant la couronne numérique pour sélectionner la carte.

Ce que je ne fais pas, c’est ouvrir une application sur ma montre et avoir une interaction plus longue. Si ce n’est pas quelque chose que je peux faire en deux ou trois secondes, je vais sortir mon iPhone de ma poche et interagir avec ça à la place.

Une discussion rapide avec des collègues montre que je ne suis pas le seul dans ce cas.

Je pense que beaucoup d’entreprises étaient soit surexcitées par la montre, soit voulaient simplement être vues comme se joignant à la dernière tendance. Ils ont lancé des applications Apple Watch pour la même raison que les entreprises technologiques parlent aujourd’hui d’IA, de blockchain, de NFT ou de métaverse : être perçues comme étant à bord des dernières technologies au son cool.

De nombreuses applications Watch n’avaient tout simplement aucun sens. Plutôt que de fournir un accès rapide à des informations pertinentes ou un moyen d’une seule touche de faire quelque chose d’utile (comme déverrouiller une porte), ils ont rendu les applications trop complexes, nécessitant trop d’interaction. Loin de rendre quelque chose de plus pratique que d’utiliser une application iPhone, ils l’ont rendu plus gênant et chronophage.

Je ne suis donc pas surpris que de nombreuses entreprises aient abandonné leurs applications Watch, et je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose dont Apple devrait s’inquiéter. C’est simplement le processus par lequel les marques rattrapent la réalité de la façon dont les gens utilisent et n’utilisent pas la montre.

Quelle est votre opinion? Quelles sont les principales façons dont vous utilisez votre montre et quelle est la chose la plus complexe que vous ayez jamais faite dessus ? Veuillez partager vos expériences et vos pensées dans les commentaires.

