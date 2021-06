Applications de productivité : des applications qui facilitent votre travail

Nous examinons certaines de ces offres innovantes qui facilitent votre travail et vos tâches personnelles.

Nous sommes en période de pandémie et les professionnels qui travaillent passent plus de temps à la maison. Mais dans le monde numérique hyper-connecté d’aujourd’hui, nous recherchons tous des solutions intelligentes et efficaces (applications ou appareils) pour améliorer la productivité et l’efficacité au travail. Si les applications de productivité (disponibles sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store) vous aident à en faire plus dans le confort de votre appareil mobile, c’est encore mieux. Ces offres peuvent être des applications de productivité personnelle, des applications d’entreprise et de bureau et des applications de collaboration. Avec les bonnes applications et services de productivité à portée de main, vous pouvez améliorer vos flux de travail et votre vie. Nous examinons certaines de ces offres innovantes qui facilitent votre travail et vos tâches personnelles.

Tâches : listes de tâches et rappels

Les tâches n’ont pas toujours d’états binaires, elles ne sont pas nécessairement simplement « À faire » ou « Terminé », peut-être que vous y travaillez en ce moment ou qu’il s’agit d’une révision en attente. Les gestionnaires de tâches modernes ne sont que des listes de tâches numériques, mais votre vie moderne n’est pas si binaire. C’est là que Tasks peut donner un coup de pouce à votre productivité : avec cette application simple à utiliser sur votre appareil, planifiez, organisez et collaborez facilement à vos projets personnels et professionnels. Vous pouvez importer des tâches à partir de vos notes ou rappels avec une configuration en un seul clic.

Principales caractéristiques:

Organisez les tâches en projetsAjoutez des balises à vos tâchesCréez un projet et disposez de vos propres processus personnalisés tels que “À faire”, “En cours”, “Vérifier”, “Terminé”Ajoutez des images, des notes et plus encore à vos tâches pour des informations plus détailléesPartagez vos projets, Collaborez en temps réel avec les autres. Prise en charge de la synchronisation iCloudImportez vos rappels existants ou vos listes de contrôle à partir de notes.

Pomodoro

C’est une application scientifique qui vous motivera à faire avancer les choses. Pomodoro Focus Timer est basé sur la technique Pomodoro incorporant une liste de tâches avec une interface utilisateur minimale et propre pour éviter tout type de distraction. L’application manifeste une expérience intelligible et composée pour ses utilisateurs. Il vise à vous aider à travailler et à étudier avec un minimum de distraction et une productivité maximale. Il propose des raccourcis Siri, des alertes de personnalisation et permettra bientôt à vos tâches et paramètres de se synchroniser en temps réel avec d’autres appareils Apple.

Fleuron

Floret est une application de journal et de planification élégante et minimale. L’application permet aux utilisateurs d’ajouter des événements, des tâches, des habitudes et de suivre leur parcours de vie avec des vérifications quotidiennes de l’humeur et de la gratitude et de les visualiser dans une interface agréable pour les yeux. Il se présente dans un design minimaliste, élégant et esthétique, aucune connexion n’est requise et vous pouvez facilement synchroniser avec iCloud. Il est livré avec une recherche et un filtre faciles, ainsi que des citations de motivation pour vous inspirer de temps en temps.

Principales caractéristiques:

Ajoutez des événements, des habitudes et des tâches / des listes de tâchesDéfinissez des alertes et des rappels pour les tâches, les événements et les habitudesContrôles quotidiens de l’humeur et de la gratitudeEnregistrez votre journée avec un journal personnelJoignez des photos pour garder des souvenirs de votre parcours de vieSynchronisez avec d’autres calendriers

Mamma Miya : un planificateur de maman

Pensez à Mamma-Miya comme un sanctuaire pour les mamans, par les mamans. Il est conçu pour vous aider à désencombrer votre esprit, à rester organisé et à faire de la place pour ce qui compte pour vous. Cela aide les mamans occupées à s’épanouir, plutôt que de simplement survivre. En vous encourageant à vider le cerveau de toutes les choses que vous devez faire, voulez faire et souhaitez faire, puis, en les réintégrant dans la réalité unique de votre journée, Mamma-Miya donne constamment la priorité à votre bien-être. Tout cela se fait dans une belle interface apaisante, sans jugement.

SignEasy

Une création innovante pour simplifier les flux de travail de votre entreprise avec des signatures électroniques, SignEasy est le moyen le plus rapide de signer des documents ou de faire signer des documents à partir de votre iPhone et iPad. Approuvée par plus de 6 millions d’utilisateurs, elle a été présentée par Apple parmi les « meilleures applications professionnelles » et est la seule application de signature électronique à figurer dans les publicités mondiales d’Apple. Cette application promet une expérience de signature facile à utiliser et rapide. Signer des documents est un jeu d’enfant depuis votre téléphone et votre ordinateur, que ce soit à votre bureau (au bureau ou à la maison) ou sur la plage. Pour rendre la signature de documents sûre et facile pour les consommateurs, Signeasy a promu un plan gratuit spécial permettant aux consommateurs de signer électroniquement des documents en toute sécurité. SignEasy fait partie des laboratoires des accélérateurs Apple et propose des applications sur les plates-formes Apple.

(Remarque : Tasks, Floret, Pomodoro et Mamma Miya sont exclusifs à iOS)

