Applications de reconnaissance faciale, données médicales, utilisées officieusement par les flics-.

Des centaines de milliers de policiers utilisent officieusement des applications de reconnaissance faciale et accèdent à un large éventail de bases de données, allant des vérifications de crédit aux dossiers médicaux, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Le rapport indique que les entreprises visant à vendre ces applications aux services de police les proposent d’abord à des policiers individuels, en espérant que cela créera ensuite une demande d’achats officiels. Cette approche signifie qu’il n’y a aucune surveillance pour s’assurer que les droits civils sont protégés…

Le titre de TNW ne tire aucun coup: des flics menteurs, corrompus et anti-américains se déchaînent avec l’IA.

Tout flic, quelle que soit son affiliation ou son statut, a accès à des dizaines (voire des centaines) de systèmes d’IA tiers [in the form of] une application Android ou iPhone que les agents et agents peuvent utiliser sans même que leurs superviseurs le sachent.

Un flic installe un logiciel d’une entreprise telle que Clearview AI sur son smartphone personnel. Cela leur permet de prendre une photo de n’importe qui et de révéler son identité. Le flic gère ensuite l’identité via une application d’une entreprise telle que Palantir, qui fait apparaître une multitude d’informations sur l’individu.

Ainsi, sans mandat, l’agent Friendly a désormais accès à votre opérateur téléphonique, votre FAI et vos e-mails. Ils ont accès à vos dossiers médicaux et de santé mentale, à vos antécédents de service militaire, à vos dossiers judiciaires, à vos dossiers juridiques, à vos antécédents de voyage et à vos dossiers de propriété. Et il est aussi facile à utiliser que Netflix ou Spotify.

Mieux encore, du moins pour les flics corrompus qui utilisent ces systèmes de manière contraire à l’éthique, il n’y a absolument aucune surveillance. Les policiers se voient souvent proposer ces systèmes directement par les fournisseurs en tant qu’« essais » afin qu’ils puissent les essayer avant de décider s’ils doivent demander à leurs services de les adopter à grande échelle.

La raison pour laquelle les agents utilisent ces systèmes est qu’ils rendent leur travail beaucoup plus facile. Ils permettent à un policier de sauter le processus de mandat et d’agir en tant que juges eux-mêmes.