Applications et jeux utilisant la nouvelle fonctionnalité SharePlay d’iOS 15.1

Apple a présenté aujourd’hui iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, qui prennent tous en charge SharePlay. SharePlay est conçu pour permettre aux gens de faire plus avec leurs amis et leur famille sur FaceTime, comme regarder des films ou écouter de la musique.



La prise en charge de SharePlay est disponible pour Apple Music, l’application Apple TV et Fitness+ en plus d’être accessible pour le partage d’écran, mais elle peut faire encore plus que cela car les développeurs tiers peuvent ajouter la prise en charge de SharePlay à leurs applications. Nous avons rassemblé une poignée d’applications qui ont introduit la prise en charge de SharePlay, et nous ajouterons à cette liste à l’avenir.

Guessing Game est un jeu de société décontracté qui utilise SharePlay pour offrir une expérience multijoueur avec des amis sur ‌FaceTime‌. Conçu spécifiquement pour SharePlay, le jeu permet aux utilisateurs de jouer à « Devinez la phrase » ou « Devinez le dessin ». Avec Guess the Phrase, les utilisateurs visent d’abord à compléter la phrase en remplissant une lettre à la fois, et avec Guess the Drawing, l’objectif est de comprendre le dessin d’un ami avant la fin du temps imparti.



Guessing Game est téléchargeable gratuitement, mais le déverrouillage de contenu supplémentaire comme les packs d’extension TV, Musique et Film nécessite des achats intégrés.

Sans érable

Mapless est une application qui se concentre spécifiquement sur les itinéraires à pied et idéale pour ceux qui marchent souvent là où ils veulent aller. Le composant SharePlay introduit une fonctionnalité « Marche et rencontre », qui est conçue pour permettre à deux personnes de se trouver, chacune recevant des instructions de marche l’une vers l’autre.



Deux utilisateurs peuvent démarrer une conversation « FaceTime », puis ouvrir Mapless pour lancer l’intégration de SharePlay. À partir de là, les utilisateurs peuvent appuyer sur l’option Marcher et se rencontrer et chaque personne recevra une flèche pointant vers l’autre personne dans la conversation pour faciliter la recherche. Un anneau vert montre également la progression alors que deux personnes s’approchent l’une de l’autre.

Mapless est téléchargeable gratuitement, mais des achats d’abonnements Plus et Premium sont requis, avec un essai gratuit disponible.

Chut ! est un jeu de déduction sociale qui peut être joué sur ‌FaceTime‌ avec SharePlay. Dans le jeu, tout le monde sauf un joueur connaît un seul endroit, et cet endroit doit être gardé secret pour l’espion pendant que les joueurs déduisent également qui est l’espion à travers une série de questions.



Un jeu doit être lancé à partir de l’application après avoir créé un appel ‌FaceTime‌, mais les utilisateurs non-iPhone peuvent également participer sur le Web. Chut ! est gratuit et disponible sur l’App Store.

Partager+ (Bientôt disponible)

Share+ est une application qui ajoute plusieurs expériences liées à la photo et à la vidéo à l’expérience ‌FaceTime‌. Les utilisateurs peuvent prendre un selfie ensemble à l’aide d’une fonction selfie qui recadre les arrière-plans de chacun et les fusionne, ou ils peuvent regarder YouTube ou visionner des photos dans une expérience « Théâtre ».



Il existe des jeux intégrés tels que « Lignes de mots », « Recherche de mots », « Charades », « 4 dans une rangée », ainsi que des options pour éditer et annoter des fichiers PDF avec un groupe d’utilisateurs. Share+ sera bientôt disponible et nous mettrons à jour cet article lorsqu’il sera disponible.

En savoir plus sur SharePlay

SharePlay a beaucoup d’autres capacités et peut être utilisé pour regarder la télévision et des films avec des amis, écouter de la musique ensemble, et il y a même une fonction de partage d’écran. Nous avons plus de détails sur SharePlay dans notre guide SharePlay, et pour ceux qui veulent essayer le partage d’écran, nous avons un tutoriel dédié avec des instructions.