Applications interdites par WhatsApp qui pourraient vous coûter un déplaisir | La technologie

Vérifiez la version de WhatsApp que vous possédez, car s’il s’agit d’une version modifiée, votre compte pourrait être bloqué définitivement.

WhatsApp C’est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, et malgré cela, c’est généralement l’application qui prend le plus de temps pour inclure de nombreuses nouvelles fonctionnalités publiées par la concurrence telles que Telegram ou Signal beaucoup plus tôt.

Et est-ce que si vous êtes l’un de ces utilisateurs qui utilisent des versions modifiées de WhatsApp, vous pourriez perdre votre compte pour toujours, avec lequel vous ne pourriez plus utiliser ce service de messagerie et vous n’auriez pas d’autre choix que de changer votre numéro de téléphone.

Cependant, WhatsApp est assez clair dans ses conditions d’utilisation sur les applications que vous ne devez pas utiliser si vous ne voulez pas perdre votre compte. Plus précisément, ils parlent d’applications telles que WhatsApp Plus, GB WhatsApp ou ceux qui prétendent pouvoir déplacer vos discussions WhatsApp d’un téléphone à un autre.

Elles sont appelées “versions modifiées de WhatsApp”, et pour ainsi dire, elles sont développées illégalement par des tiers qui violent les conditions d’utilisation.

C’est pourquoi, si vous utilisiez une de ces applications interdites par WhatsApp, le plus sensé est de les supprimer immédiatement. Si vous continuez à les utiliser, vous recevrez d’abord une « suspension temporaire » de votre compte et, dans une plus large mesure, cela serait lié à l’utilisation de versions modifiées de WhatsApp telles que celles que nous vous avons nommées.

Si l’utilisateur, après avoir temporairement suspendu son compte, continue à utiliser ces versions modifiées de WhatsApp, l’entreprise pourrait bloquer votre numéro pour toujours.

Cela a une explication logique, et c’est que WhatsApp considère que ces applications altérées ont des pratiques de sécurité douteuses qui pourraient mettre en danger l’ensemble de l’écosystème, en plus d’affecter la réputation de l’entreprise.

De plus, si vous utilisez les applications modifiées, vous violerez les conditions d’utilisation que vous avez déjà acceptées lors de la création d’un compte sur WhatsApp.