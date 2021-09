Applications iPhone populaires utilisant des techniques sournoises pour vous identifier

Certaines applications iPhone populaires utilisent des techniques sournoises pour vous identifier de manière unique, même si vous avez refusé l’autorisation de suivi des applications. Les données qu’ils collectent incluent tout, de l’heure du dernier redémarrage de votre iPhone au paramètre de luminosité de votre écran mesuré à 15 chiffres significatifs.

Un ancien ingénieur iCloud affirme que ce type de solution de contournement de la confidentialité fait des règles de transparence du suivi des applications d’Apple un « raté »…

Suivi des applications

App Tracking fonctionne par Apple en attribuant un identifiant unique à votre appareil. Il ne révèle aucun détail sur vous, mais leur permet de voir (par exemple) que l’utilisateur iOS 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512 a visité des sites Web de gadgets et serait donc une bonne cible pour les publicités pour gadgets. Cela leur permet également de voir que l’utilisateur iOS 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512 a vu une annonce pour un produit particulier sur un site Web particulier, puis s’est ensuite rendu sur un site de détaillant particulier pour l’acheter – donc cette annonce était (probable) à succès.

Avec App Tracking Transparency, les développeurs d’applications doivent vous demander si vous souhaitez autoriser ce suivi. Si vous dites non (comme le font la plupart des gens), les applications ne sont pas autorisées à utiliser ce système.

Empreinte digitale de l’appareil

L’industrie de la publicité était inquiète, mais a rapidement décidé qu’il y avait des solutions à cela. Plus précisément, des types particuliers d’empreintes digitales d’appareils.

Chaque fois que vous visitez un site Web, votre navigateur transmet un ensemble de données destinées à garantir que le site s’affiche correctement sur votre appareil. Un site Web doit s’afficher de manière très différente sur un iMac et un iPhone, par exemple. Au fil du temps et des sites Web de plus en plus sophistiqués, la quantité de données transmises par votre navigateur a augmenté. […] Vous voulez voir si votre appareil peut être identifié de manière unique ? Allez sur ce site ou sur celui-ci et lancez le test. Si cela vous inquiète, gardez à l’esprit que n’importe quel site Web peut faire la même chose – la seule différence avec ces sites est qu’ils vous montrent vos données. Mais si cela vous met plus à l’aise, amiunique.org met son code source à disposition, et Panopticlick est géré par l’EFF.

Apple a répondu en disant non, vous ne pouvez pas le faire non plus. Si l’utilisateur dit non au suivi, vous ne pouvez utiliser aucune méthode pour le faire. Mais certaines applications populaires enfreignent les règles.

Les applications iPhone populaires le font de manière extrêmement sournoise

Le Washington Post rapporte qu’une analyse d’un certain nombre d’applications iPhone populaires a révélé qu’elles envoyaient une quantité folle de données sur votre appareil à une société de publicité. Il semble assez évident que la spécificité de ces données est conçue pour empreinter votre appareil.

Supposons que vous ouvriez l’application Subway Surfers, répertoriée comme l’un des jeux « incontournables » de l’App Store. Il vous demande si vous acceptez que l’application vous «suive», une question que les iPhones ont commencé à afficher en avril dans le cadre d’une répression de la confidentialité par Apple. Dire non est censé empêcher des applications telles que Subway Surfers et Facebook d’apprendre ce que vous faites dans d’autres applications et sites Web. Mais quelque chose de curieux se produit après que vous ayez demandé à ne pas être suivi, selon une enquête menée par des chercheurs du fabricant de logiciels de confidentialité Lockdown et du Washington Post. Subway Surfers commence à envoyer à une société de publicité externe appelée Chartboost 29 points de données très spécifiques sur votre iPhone, y compris votre adresse Internet, votre espace de stockage gratuit, votre niveau de volume actuel (à 3 décimales) et même votre niveau de batterie (à 15 décimales). C’est le genre de données uniques qui pourraient être utilisées par les annonceurs pour identifier votre iPhone, leur permettant éventuellement de savoir quelles autres applications vous utilisez ou comment vous cibler […] Nous avons découvert qu’au moins trois jeux iPhone populaires partagent une quantité substantielle d’informations d’identification avec les sociétés de publicité, même après qu’on leur ait demandé de ne pas les suivre.

Alors qu’Apple dit que cela n’est pas autorisé, le WP a déclaré qu’il avait informé le fabricant de l’iPhone des applications spécifiques et des données qu’elles fuyaient, il y a plusieurs semaines – mais aucune mesure n’a été prise. Un ancien ingénieur d’Apple dit que cela rend les règles inutiles.

Lorsqu’il s’agit d’arrêter les trackers tiers, la transparence du suivi des applications est un raté. Pire encore, donner aux utilisateurs la possibilité d’appuyer sur un bouton “Demander à l’application de ne pas suivre” peut même donner aux utilisateurs un faux sentiment de confidentialité », a déclaré Johnny Lin, co-fondateur de Lockdown, un ancien ingénieur Apple iCloud.

Le document indique qu’aucun des développeurs d’applications concernés n’a été en mesure d’expliquer pourquoi ils collectaient toutes ces données et les envoyaient à des sociétés de publicité.

“Pour que le jeu fonctionne correctement, certaines données sont communiquées aux réseaux publicitaires”, a envoyé un e-mail à Sybo, la société qui fabrique Subway Surfers. “En tant qu’entreprise, nous ne suivons pas les utilisateurs à des fins publicitaires sans leur consentement.” Il n’a pas précisé pourquoi il avait besoin d’envoyer autant d’informations personnelles aux sociétés de publicité pour fonctionner correctement.

Certaines données, telles que les niveaux de batterie et les paramètres de volume actuels, n’identifieraient votre appareil que pour le moment, mais des données plus persistantes pourraient être combinées pour créer une signature numérique permanente.

Photo : Sandro Kradolfer/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :