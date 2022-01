Applications mobiles vs Personal trainer : quoi de plus efficace pour se mettre en forme ? | La technologie

C’est la bataille du siècle dans le monde du fitness, car elle oppose l’ancien monde à la technologie. En cette nouvelle année, des millions de personnes se sont engagées à se remettre en forme et ne savent pas quoi choisir. Nous vous aidons.

Il est normal qu’après toutes les fêtes de famille, notre pantalon taille un peu plus que d’habitude. Nous avons pris des kilos en trop et rien ne se passe.

Pour cette raison, au cours de la nouvelle année, le désir le plus courant est de rejoindre la salle de sport, de faire du sport et de perdre du poids. Tout en un, bien que l’ordre des facteurs ne modifie pas le produit.

La question ici est que beaucoup de gens ne savent pas par où commencer, ni quelle est la meilleure option selon leur cas : application de formation mobile ou entraîneur personnel. Il y a du tissu à couper, mais on va essayer d’être bref.

Si vous avez de l’expérience dans l’entraînement parce qu’il y a des années, vous faisiez du sport et que vous avez des connaissances. L’idéal pour commencer à se mettre en forme est de tirer des applications mobiles, car ils vous permettent de ne pas faire une grosse dépense à l’avance et il sert de premier contact.

Quand tu prends quelques semaines et que tu vois comment tu vas, si le virus t’a encore piqué, si tu te sens motivé, si tu veux encore progresser, alors l’idéal est de te mettre entre les mains d’un professionnel qui fait ressortir ton meilleure version.

Si au contraire, Vous n’avez pas d’expérience en entraînement et vous avez peu de connaissances en fitness, l’idéal est que vous vous mettiez d’abord entre les mains d’un entraîneur personnel, qui peut vous guider mieux que quiconque dans vos premiers pas.

Une fois que vous avez appris les bases, vous vous sentez en confiance et remarquez que cette formation est votre truc, à ce moment-là, vous pouvez envisager d’aller sur une application de formation. Surtout si l’on prend en compte le coût élevé de l’embauche d’un professionnel.

Finalement, chaque personne est différente et nous avons tous des besoins très différentsPar conséquent, les applications sont très utiles pour ceux qui n’ont pas de pathologies antérieures ou de problèmes physiques et qui ont des connaissances préalables.

Mais, Pour ceux qui débutent ou qui ont besoin d’aide, rien de tel que d’avoir un professionnel dans la chair qui vous accompagne et vous guide dans les premiers pas. Quelles sont les plus difficiles, les plus exigeantes et celles qui cimentent l’œuvre que vous vous apprêtez à construire.