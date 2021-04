Applications qui espionnent: protégez votre confidentialité Web

Cependant, cela est moins courant parmi les groupes démographiques plus âgés, 38% des répondants âgés de 55 ans et plus révélant qu’ils ne donnent jamais un tel accès aux applications et aux services.

Près d’un quart (23%) des utilisateurs en ligne autorisent toujours les applications et les services à accéder à leur microphone ou à leur webcam, selon une étude mondiale menée auprès de 15 000 personnes par la société de sécurité informatique Kaspersky. Cependant, la sensibilisation globale à la sécurité des webcams est prometteuse, avec près de six sur dix (59%) craignant que quelqu’un puisse les regarder via leur webcam à leur insu, et 60% craignant que cela puisse être fait via un logiciel malveillant. Cela indique la probabilité que davantage de personnes protègent proactivement leur technologie à l’avenir, alors qu’elles s’adaptent au travail à distance et au rôle des applications collaboratives.

Au cours de l’année écoulée, le recours à la visioconférence a conduit à une croissance colossale des applications telles que Microsoft Teams. Naturellement, les gens ont exprimé leur volonté d’autoriser l’accès des applications à leur microphone et à leur caméra. Ces outils ont permis d’enrichir et de faciliter les transitions numériques soudaines de chacun, ce qui a conduit 27% des personnes âgées de 25 à 34 ans à toujours autoriser l’accès, selon une étude de Kaspersky. Cependant, cela est moins courant parmi les groupes démographiques plus âgés, 38% des répondants âgés de 55 ans et plus révélant qu’ils ne donnent jamais un tel accès aux applications et aux services.

«Bien sûr, de nombreuses personnes ne sont pas instantanément familiarisées avec les protocoles de sécurité liés à l’utilisation de la webcam et aux processus de cybersécurité. Cependant, ce que nous observons actuellement, c’est une forte tendance positive de sensibilisation accrue à la sécurité en ligne et aux menaces potentielles. Nous prévoyons également que l’augmentation de la conscience de la cybersécurité sera soutenue par une formation de sensibilisation à la sécurité organisée par les entreprises pour leurs employés, d’autant plus que les appareils audio et vidéo sont désormais largement utilisés pour le travail à distance », déclare Marina Titova, responsable du marketing des produits grand public chez Kaspersky.

Pour se sentir plus en sécurité lors de l’utilisation des webcams, Kaspersky propose les conseils suivants:

Investissez dans un cache de webcam simple et dédié pour assurer la tranquillité d’esprit lorsque l’outil n’est pas utilisé Utilisez une solution de sécurité efficace qui offre une protection avancée et couvre plusieurs appareils, y compris les appareils PC, Mac, Android et iOS. Des applications telles que Kaspersky Security Cloud peuvent vous protéger contre tout accès non autorisé au micro Analysez quelles applications actuelles sont actuellement autorisées à accéder à votre webcam ou à votre microphone, et supprimez les autorisations lorsque cela n’est pas nécessaire.

