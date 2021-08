Appliquez la science du comportement si vous voulez investir à Cardano

Longtemps une crypto-monnaie alternative intrigante, Cardano (CCC :ADA-USD) prétend être un réseau de preuve de participation « le premier à être fondé sur des recherches évaluées par des pairs et développé à l’aide de méthodes fondées sur des preuves ». L’un des avantages pour ADA-USD est donc que son processus d’extraction est plus efficace livre pour livre que ce que vous pourriez trouver dans les protocoles de preuve de travail.

Mon soupçon, cependant, est que peu de gens achètent Cardano pour son impact environnemental ou son absence.

Au lieu de cela, à une époque où tant d’altcoins populaires se négocient à des prix à deux chiffres ou plus, la combinaison de la valeur fondamentale de Cardano – c’est-à-dire la capacité de la blockchain sous-jacente à favoriser plusieurs applications décentralisées – et des prix à un chiffre a attiré une nouvelle génération de spéculateurs .

Certes, de nombreux analystes, sinon la plupart, considèrent ces transactions comme des saveurs de la semaine. Certes, ADA-USD a montré des mouvements significatifs à la hausse et à la baisse. Cependant, ce qui rend Cardano spécial, c’est qu’il a su maintenir l’enthousiasme.

Récemment, Bloomberg a publié un rapport déclarant que le jeton ADA de Cardano (techniquement, Coinmarketcap.com le répertorie comme une pièce de monnaie) est la troisième plus grande crypto-monnaie au monde au moment de la publication. Par souci de clarté, au moment où j’écris ceci, Pièce Binance (CCC :BNB-USD) l’a coiffé pour le troisième emplacement.

C’est quand même une course serrée. Binance Coin a une capitalisation boursière de 70,7 milliards de dollars, tandis que Cardano a une valorisation de près de 68 milliards de dollars. Un mouvement modeste et Bloomberg peut encore une fois avoir raison. Cela soulève maintenant la question : les investisseurs devraient-ils envisager d’ajouter l’ADA-USD à leur portefeuille ?

Pour moi, c’est une enquête relative. Si vous me demandez si Cardano est un investissement solide à la lumière des cryptos vraiment spéculatifs – dont il existe des milliers – alors ADA a du sens. Encore une fois, le protocole de preuve de participation est intrigant car a) d’autres projets de blockchain font la transition et b) Cardano a déjà commencé avec le protocole.

La différence de comportement pour Cardano

Mais et si c’était votre premier rodéo avec des crypto-monnaies ? ADA serait-il un pari intéressant ou devriez-vous vous en tenir à des investissements numériques établis comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) ?

Pour mieux répondre à cette question, il est important d’apprécier les différences de comportement entre Cardano et un investissement de référence que vous trouverez en bourse. Fait intéressant, les investisseurs peuvent extraire des informations significatives lorsqu’ils comparent les changements d’une semaine à l’autre (à partir de septembre 2017) du prix par rapport au volume pour ADA par rapport au fonds négocié en bourse populaire. SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSEARCA :ESPIONNER).

Principalement pour Cardano, lorsque les niveaux de volume augmentent sur une base hebdomadaire, cette tendance correspond généralement à des variations de prix plus élevées. Inversement, lorsque le volume diminue, le prix a également tendance à baisser. À mon avis, cette dynamique est caractéristique d’un jeu de croissance classique. Lorsque la foule se déplace, le prix est également robuste. Lorsque les gens paniquent, le prix en souffre.

Vous pourriez penser que c’est une affirmation évidente qui correspond à tout autre investissement, mais ce n’est en fait pas le cas. Pour l’ETF SPY, des changements de volume plus élevés sont à peine corrélés avec des changements de prix plus élevés (52% de sessions haussières sur 48% de sessions baissières). D’un autre côté, des variations de volume plus faibles sont corrélées à des variations de prix plus élevées (73 % de sessions haussières sur 27 % de baisses).

D’après mon interprétation, l’ETF SPY s’aligne sur le comportement avec un jeu de valeur. Pendant les périodes où l’activité du marché est à une accalmie relative, les investisseurs SPY ont tendance à accumuler. Cela a du sens car ce fonds est lié à l’indice de référence S&P 500 indice, une référence de confiance. En d’autres termes, vous pouvez acheter les trempettes du SPY en toute confiance.

Mais ce n’est pas nécessairement le cas avec Cardano. Lorsque les gens paniquent à cause de leurs avoirs ADA, la situation peut devenir très moche, très rapidement.

Connaissez votre marché

Bien que j’hésite à fournir des idées d’achat/vente d’actifs volatils comme les crypto-monnaies, ce que je peux vous dire, c’est ce que les experts en publicité disent tout le temps à leurs clients : connaissez votre public. Si vous ne savez pas qui vous ciblez, vous allez finir par gaspiller de manière frustrante une tonne de temps et d’argent.

C’est le même principe avec Cardano ou l’un des autres cryptos. Spécifiquement pour ADA, vous devez comprendre qu’historiquement, il s’agit d’un commerce axé sur le sentiment du moment. Alors que les partisans adorent parler d’achat de trempettes, les données montrent qu’il n’y a pas beaucoup d’acheteurs de trempettes pour ADA.

Au lieu de cela, quand il plonge, ils glissent – comme dans ils glissent hors de là et sur quelque chose d’autre. Sachant cela peut au moins vous aider à concentrer vos tactiques et stratégies de trading.

