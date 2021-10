ApplyBoard agrandit son équipe en Inde et ouvre un nouveau bureau à Gurugram

Pour les étudiants, ApplyBoard est une plate-forme pour postuler dans les écoles et étudier à l’étranger avec une seule application commune.

La semaine dernière, ApplyBoard, la plate-forme en ligne qui aide les étudiants à accéder à l’éducation mondiale, a étendu sa présence en Inde en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram. « Après la pandémie, nous constatons une demande refoulée de la part des étudiants du monde entier ; nous développons notre présence mondiale pour aider à répondre à la demande du marché. L’investissement en Inde témoigne de la force de l’équipe indienne et de la croissance de la région », a déclaré à FE Massi Basiri, cofondateur et directeur de l’exploitation d’ApplyBoard. « L’Inde est notre priorité absolue non seulement en termes de marché, mais aussi en tant que lieu naturel d’extension de notre R&D et d’autres équipes de support. »

Basiri a ajouté que même pendant la pandémie, le nombre d’étudiants qui ont utilisé ApplyBoard a augmenté. «En 2020, ApplyBoard est devenu l’option incontournable pour ceux qui ne pouvaient plus voyager, ce qui a conduit à notre croissance continue tout au long de 2021. L’année dernière, nous avons supprimé la possibilité pour les représentants des universités de rencontrer les étudiants internationaux potentiels en personne. Cela a permis à ApplyBoard de connaître une augmentation de 300 % des inscriptions de nouvelles écoles l’année dernière et de devenir un incontournable du secteur des étudiants internationaux », a-t-il déclaré.

« En Inde, ApplyBoard sert des milliers d’étudiants et de partenaires de recrutement indiens avec plus de 1 500 écoles au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et cette expansion aidera davantage d’étudiants indiens au cours de leur parcours scolaire », a ajouté Jo Johnson, du conseil consultatif d’ApplyBoard. président.

Pour les étudiants, ApplyBoard est une plate-forme pour postuler dans les écoles et étudier à l’étranger avec une seule application commune. « Grâce à notre équipe d’experts, nous rationalisons le processus de candidature, de la découverte et de la candidature à l’inscription, en aidant les étudiants à poursuivre leurs rêves d’étudier à l’étranger », a déclaré Karunn Kandoi, responsable des opérations en Inde.

Alors que le monde revient progressivement à la phase pré-Covid-19, Kandoi a déclaré que la société avait une vision positive des deux prochains mois et des restrictions de voyage. «Nous continuons de surveiller de près les dernières nouvelles sur les voyages et les politiques de vaccination qui auront un impact sur les voyages des étudiants indiens. Tout au long de la pandémie, nous avons remarqué une forte demande refoulée pour une expérience d’éducation internationale parmi les étudiants indiens », a-t-il déclaré. «Par exemple, la modélisation de la science des données d’ApplyBoard prédit que les approbations de permis d’études pour les ressortissants indiens au Canada en 2021 dépasseront le record de plus de 111 000 établi en 2019 et continueront de croître en 2022.»

À l’avenir, ApplyBoard prévoit de soutenir les étudiants indiens en leur offrant les meilleurs technologies, partenariats et services. « Grâce à notre plate-forme d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, nous pouvons garantir aux étudiants la meilleure application possible pour renforcer leurs chances d’acceptation », a déclaré Basiri. « Nous continuerons à investir massivement dans la recherche et le développement pour créer des produits qui facilitent le processus de candidature des étudiants. La R&D est et continuera d’obtenir le plus gros investissement de la part d’ApplyBoard.

ApplyBoard travaille également en permanence avec des écoles partenaires pour trouver de nouveaux programmes et opportunités pour aider les élèves à trouver des écoles et des programmes qui répondent à leurs besoins. Cela comprend la collaboration avec des partenaires scolaires pour créer et lancer des bourses exclusives pour les étudiants, et a abouti à plus de 50 millions de dollars de bourses exclusives attribuées aux étudiants ApplyBoard au cours des dernières années.

Fondée en 2015 au Canada, ApplyBoard a déclaré avoir aidé plus de 200 000 étudiants dans leur parcours éducatif et travailler avec des établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire. Il ne facture aucun frais aux étudiants, mais génère des revenus en facturant les établissements qui en sont partenaires. En plus des quelque 1 500 établissements d’enseignement, ApplyBoard travaille également avec plus de 7 500 partenaires de recrutement.

