Apportant un soulagement pendant la crise de Covid, les chemins de fer indiens Oxygen Expresses fournissent plus de 17000 tonnes de gaz salvateur

La livraison du gaz de sauvetage dans les États du sud du Tamil Nadu, Telangana et Karnataka a franchi 1 000 tonnes chacun.

Les trains Oxygen Express des chemins de fer indiens apportent un soulagement aux États en livrant de l’oxygène médical liquide (LMO). Selon le ministère des Chemins de fer, les trains Oxygen Express ont jusqu’à présent livré plus de 17239 tonnes d’oxygène dans plus de 1042 camions-citernes dans divers États. Jusqu’à présent, pas moins de 263 trains Oxygen Express ont terminé leur voyage et apporté des secours dans divers États. Les trains Oxygen Express ont transporté 680 tonnes de LMO des États d’Odisha, du Bengale occidental et du Jharkhand au cours des dernières heures avant que le cyclone ne s’intensifie. Pas moins de huit Expresses Oxygène ont quitté la région. La livraison du gaz de sauvetage dans les États du sud du Tamil Nadu, Telangana et Karnataka a franchi 1 000 tonnes chacun.

Le soulagement de l’oxygène par le transporteur national a atteint 14 États, à savoir l’Assam, le Madhya Pradesh, l’Andhra Pradesh, l’Uttarakhand, le Karnataka, le Maharashtra, le Rajasthan, le Tamil Nadu, le Punjab, l’Uttar Pradesh, l’Haryana, le Telangana, le Kerala et Delhi. Le ministère des Chemins de fer a déclaré qu’environ 614 MT d’OVM ont été déchargés dans le Maharashtra, 1029 MT à Telangana, 80 MT à Assam, 246 MT au Kerala, 225 MT au Punjab, 886 MT à Andhra Pradesh, 1099 MT au Tamil Nadu, 320 MT dans l’Uttarakhand, 1421 MT au Karnataka, 98 MT au Rajasthan, 1911 MT à Haryana, 4820 MT à Delhi, 3649 MT dans l’Uttar Pradesh et 633 MT au Madhya Pradesh.

Les chemins de fer indiens ont cartographié divers itinéraires avec des emplacements d’approvisionnement en OVM. Le transporteur national se tient prêt à toute demande émergente des États. Avec une charge de 126 MT, Oxygen Expresses a commencé ses livraisons le 24 avril dans le Maharashtra. Pour livrer des LMO aux États, ces trains récupèrent de l’oxygène dans des endroits tels que Baroda, Hapa, Mundra à l’ouest et Tatanagar, Angul, Rourkela, Durgapur à l’est. Aussi, dans le but de garantir que ces trains Oxygen Express atteignent leur destination le plus rapidement possible, le transporteur national crée de nouvelles normes et met en place des références sans précédent dans la gestion de ces services.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.