Apporter croissance et rapidité à votre portefeuille

Depuis que le New York Times m’a appelé «une icône parmi les investisseurs de croissance», les gens me considèrent comme un type d’actions de croissance. Et il est vrai que j’ai passé ma carrière à aider les investisseurs à découvrir des actions de qualité à forte croissance qui peuvent générer des rendements extraordinaires.

Source : Shutterstock

J’ai également été reconnu dans MarketWatch comme « le conseiller qui a recommandé Google avant tout le monde », dans les mois qui ont suivi son introduction en bourse en 2004.

Et pendant tout ce temps, je suis resté avec ce pour quoi je suis doué : choisir des actions. Plus précisément, je me suis concentré sans relâche sur le déploiement de mon système éprouvé. Le résultat a été des victoires incroyables au fil des ans, comme Qualcomm Incorporé (NASDAQ :QCOM), en hausse de 6,561% depuis ma recommandation… Starbucks société (NASDAQ :SBUX), en hausse de 941 %… et Amazon.com, Inc. (NASDAQ :AMZN), en hausse de 7 280 %.

Mais pendant tout cela, je suis resté obsédé par l’amélioration d’un élément de ma méthode : la vitesse.

Et par vitesse, j’entends des gains plus rapides.

Je veux faire en sorte que mes clients récoltent les mêmes types de rendements importants – des gains à deux et trois chiffres – mais en mois au lieu d’années. Et, je veux toujours le faire sans prendre de risque excessif.

Pas de négociation d’options. Pas de penny stocks.

Je savais que si je pouvais résoudre ce problème, cela changerait la donne pour les investisseurs du monde entier.

Voici pourquoi c’est si important maintenant

L’économie reprend vie alors que la menace de la pandémie reflue, et cela sera très évident dans les chiffres du deuxième trimestre. Dans le cadre de mon nouveau Projet de revenu accéléré 2021, nous nous concentrerons sur les entreprises qui peuvent afficher des résultats positifs au deuxième trimestre. Le marché boursier deviendra plus cahoteux à mesure qu’il se rétrécira et exigera la crème de la crème dans les semaines à venir.

Pire encore, les revenus sont pratiquement inexistants dans les quartiers traditionnels, comme le marché obligataire ; oublie. 1,45% sur le Trésor à 10 ans ne vaut tout simplement pas votre temps ! Et avec la Réserve fédérale qui devrait maintenir les taux d’intérêt bas pendant au moins deux ans, cela va être un problème pour ceux qui essaient de gagner un revenu supplémentaire… en particulier ceux qui envisagent de prendre leur retraite bientôt.

Selon un récent sondage, seulement 10 % des gens ont assez d’argent pour durer jusqu’à 80 ans. Et plus de 10 000 Américains atteignent l’âge de 65 ans chaque jour.

Cet écart doit être comblé d’une manière ou d’une autre !

Alors, je me lance dans un nouveau projet : trouver une méthode qui puisse mettre des milliers de dollars d’argent liquide entre les mains des Américains ordinaires rapidement et de manière cohérente.

Je suis enfin prêt à partager ce que j’ai trouvé. Lors de ma présentation spéciale ce mercredi 30 juin, à 19 h, heure de l’Est de la Projet de revenu accéléré 2021, je vais vous donner un aperçu de cette nouvelle percée en matière de revenus…

C’est un moyen de générer des paiements en espèces massifs, cohérents et à portée de main sur les marchés… en commençant par un petit investissement initial.

Cela s’avère déjà être un tel changeur de jeu de retraite qu’il pourrait même être la « solution ultime » à la crise de la retraite aux États-Unis.

J’ai créé une courte vidéo expliquant de quoi il s’agit.

Cliquez simplement sur le lien ci-dessus pour voir ce que j’ai mis en place. Si vous aimez ce que vous voyez, alors assurez-vous de vous joindre à moi pour le Projet de revenu accéléré 2021 un événement. Vous obtiendrez votre nom sur la liste pour y assister simplement en cliquant ici.

La participation est 100% gratuite, sans engagement. J’espère vous y voir mercredi !

Sincèrement,

Louis Navellier

PS Je suis peut-être mieux connu comme « le gars de la croissance », et cela n’a pas changé – mais quand je dis « revenu », je le pense vraiment. Mon nouveau projet de revenu unique pourrait signifier 50 000 $ supplémentaires dans votre poche.

Dans six jours, le mercredi 30 juin, pour la première fois, je dévoilerai mon Projet de revenu accéléré 2021 — une nouvelle initiative audacieuse, je vous le garantis, vous offrira 20 opportunités de paiement de 2 500 $ (50 000 $ au total) ou plus au cours des 12 prochains mois.

Cliquez ici pour les premiers détails.

Remarque : L’éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur, directement ou indirectement, détenait les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

Amazon (AMZN)

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.