Apporter le guitariste Blue Note au monde

Enregistré en mai 1956, Introducing Kenny Burrell était le premier album du guitariste pour l’emblématique d’Alfred Lion Note bleue maison de disque. Curieusement, cependant, ce n’était pas sa première session en tant que leader pour la société basée à New York. Quelques mois plus tôt, le 10 février 1956, Burrell avait enregistré sa première session Blue Note, suivie d’une autre un mois plus tard, le 12 mars. Mais pour des raisons connues uniquement du producteur Alfred Lion, ces enregistrements ont été initialement mis en conserve, avant d’apparaître sur les albums ultérieurs de Blue Note.

Mais c’est au cours de deux sessions, tenues les 29 et 30 mai 1956, que le Détroit-né Burrell, alors âgé de seulement 24 ans, est entré Rudy Van Gelder‘s Studio d’enregistrement Hackensack pour faire l’album qui le mettrait sur le radar de la communauté jazz en général. Il était accompagné de son compatriote de Detroit, le pianiste Tommy Flanagan (qui deviendra plus tard célèbre en jouant sur Jean Coltrane‘s Giant Steps), le bassiste de 20 ans Paul Chambers – un autre résident de Motor City puis membre de Miles Davis‘groupe révolutionnaire – et Kenny Clarke, considéré comme l’un des be-bopbatteurs les plus innovants de. Le quatuor a été renforcé par la présence dynamique du maestro cubain de percussions Candido Camero, alors âgé de 35 ans, dont le crépitement des congas imprègne l’introduction d’une saveur latine distinctive.

Écoutez Présentation de Kenny Burrell maintenant.

Largement autodidacte, à l’exception d’une période de 18 mois pour étudier la guitare classique, Kenneth Earl Burrell a été influencé par les grands guitaristes de jazz Charlie Christian et Django Reinhardt. Il a été inspiré pour prendre sa première guitare à l’âge de 12 ans et, à 17 ans, il jouait professionnellement. Deux ans plus tard, il se retrouve à jouer et à enregistrer dans le groupe de Dizzy Gillespie aux côtés d’un jeune John Coltrane. En 1955, Burrell s’installe à New York à la suite d’un sort réussi remplaçant un malade Herb Ellis dans le pianiste Oscar Peterson, avant de rejoindre Blue Note l’année suivante.

Solos de guitare et de piano Sterling

L’introduction commence par un beau rendu uptempo du Harold Arlen et Johnny Mercer standard “This Time The Dream’s On Me”, une chanson que le maestro du bebop Charlie Parker présenté aux amateurs de jazz en l’incluant dans ses performances live du début des années 50. Malgré le tempo élevé, la guitare de Burrell, avec son ton doux et beurré et son articulation claire, est détendue et sans agitation tandis que les congas de Candido ajoutent à la rythmique du morceau. Burrell et Flanagan impressionnent par leurs solos.

“Fugue ‘N Blues” est un morceau original de Burrell qui est une fusion ludique de down home-blues et JS Bach-style contrepoint dans lequel la basse de Chambers prend brièvement la tête avant que les autres musiciens ne se joignent à eux, ajoutant des couches contrapuntiques de motifs mélodiques répétés et en écho. La basse ambulante de Chambers, ainsi que la batterie de Clarke, offrent une toile de fond subtilement swinguante.

Burrell a également écrit le venteux «Takeela», prétendument inspiré par une jeune femme (selon les notes de la pochette de Leonard Feather), qui est propulsé par les bongos de retour de Candido et présente de solides solos de guitare et de piano.

Rainures décontractées, maîtrise du manche

“Weaver Of Dreams” est la version douce de Burrell de la chanson de Victor Young-Jack Elliott rendue célèbre par le chanteur/pianiste Nat King Cole. Il met en valeur le penchant du guitariste pour les accords luxuriants mais discrets (il est intéressant de noter que Burrell, un chanteur occasionnel, a enregistré une version vocale de la chanson en tant que chanson titre d’un album de 1961 pour Columbia).

Un autre air bien connu de Victor Young, “Delilah” – qui est apparu pour la première fois dans l’épopée biblique hollywoodienne Samson And Delilah – s’ouvre sur une floraison crescendo des congas de Candido, avant que le quatuor de Burrell n’entame un groove décontracté sur lequel le guitariste démontre sa maîtrise du manche .

Burrell, Flanagan et Chambers font tous une pause sur « Rhythmorama », un intense dialogue de percussions de six minutes et demie entre les congas de Candido et la batterie de Kenny Clarke.

Où tout a commencé

Le guitariste de jazz de Caroline du Nord Clifton « Skeeter » Le plus inspiré du dernier morceau d’introduction, le « Blues For Skeeter » de Burrell. C’est une pièce d’ambiance nocturne qui se déroule à un rythme tranquille et comprend un solo de basse à archet de Paul Chambers.

Kenny Burrell fêtera son 89e anniversaire le 31 juillet. Il a connu une carrière longue et variée qui l’a vu jouer avec certains des plus grands musiciens du monde, allant de chanteurs tels que Billie vacances, Dinah Washington, Tony Bennett, et Aretha Franklin, aux instrumentistes sous la forme de Duc Ellington, Sonny Rollins, Jimmy Smith et Stanley Turrentine. Mais c’est à la présentation que tout a commencé pour ce NEA Jazz Master. C’est l’album qui a mis le jeune guitariste de Detroit sur la carte, le mettant sur la voie de la grandeur.

