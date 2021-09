Apporter une nouvelle ère de jeux Play-to-Earn à l’industrie de la blockchain

Publicité





The Three Kingdoms, un jeu NFT de troisième génération qui utilise le scénario des trois royaumes, a dévoilé son intention de lancer une nouvelle ère de jeux à gagner.

À la suite d’un récent communiqué de presse, The Three Kingdoms devrait donner aux utilisateurs la possibilité d’explorer l’espace crypto tout en expérimentant des activités de jeu historiques amusantes.

Comme reconnu en Chine, les trois royaumes est un jeu NFT stratégique de troisième génération qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses tout en s’engageant dans des sections de jeu avec certains personnages historiques de la période des Trois Royaumes dans la Chine ancienne.

La plate-forme a expliqué son lien avec la carte historique de la Chine et comment elle a adopté le scénario pour créer un jeu exclusif à jouer pour gagner, en disant :

« Le pays des Trois Royaumes est modelé sur la carte historique de la Chine divisée en régions Wei, Shu et Wu. Le terrain sera divisé en carrés uniques. Pour une utilité supplémentaire, ces terrains sont l’endroit où vous pouvez héberger, mettre en jeu et monétiser des événements. Conquérez et possédez votre base d’opérations où vous pourrez combattre et étendre votre territoire.

TTK pour améliorer les fonctionnalités de jeu des jeux NFT de la génération actuelle

L’équipe derrière The Three Kingdoms a mis en évidence certaines fonctionnalités par défaut remarquées dans les jeux de la génération actuelle et cherche à y remédier avec leur jeu play-to-earn de troisième génération.

Certaines des fonctionnalités par défaut rencontrées avec ces jeux incluent des graphismes obsolètes et cartoon ainsi que des fonctionnalités de jeu limitées. Le nouveau développement verra The Three Kingdoms créer un jeu de blockchain qui propose plusieurs méthodes jamais vues auparavant sur le marché GameFi pour gagner des jetons.

Les fonctionnalités proposées feront de The Three Kingdoms le premier jeu qui intègre l’idée de combattre et de assiéger des villes et un scénario profond et engageant offrant une bouffée d’air frais au paysage GameFi.

L’équipe a révélé qu’elle avait recruté des passionnés de jeux et de NFT qui souhaitaient révolutionner le paysage de la cryptographie pour unir leurs efforts afin d’accélérer la réalisation desdits plans.

La première phase du programme de jeux commencera au dernier trimestre de 2021. La phase suivante s’étendra jusqu’en 2022 jusqu’à la dernière phase qui est prévue pour introduire un gameplay actif via Arena et Tournois.

L’une des principales idées du jeu est de permettre aux utilisateurs d’héberger, de miser et de monétiser des événements. De plus, les utilisateurs doivent construire une base, étendre leurs territoires, améliorer les attributs de leur personnage, gagner des batailles et sortir victorieux des batailles PVE et PVP.

