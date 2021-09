Apportez-moi l’horizon : les coulisses du tournage de la vidéo ‘Di E4u’

Images des coulisses de la réalisation du clip de “DiE4u”, le nouveau single de APPORTE-MOI L’HORIZON, peut être vu ci-dessous. Enregistré à distance pendant la pandémie avec le leader Oli Sykes coincé au Brésil et claviériste Poisson de Jordanie au Royaume-Uni, “DiE4u” fait partie de la deuxième phase du “Post Humain” Campagne EP.

Le nouveau single, maintenant disponible via Britannique Records, est un autre futur chef-d’œuvre emo parfaitement conçu par le groupe britannique de cinq pièces et est accompagné d’une vidéo, tournée à Kiev et réalisée par Sykes.

Oli dit: “‘‘DiE4u’ est une chanson sur les obsessions toxiques, les vices et les choses dont on ne peut pas se débarrasser. Je pense que beaucoup de gens ont traversé des luttes très similaires pendant le verrouillage, se retrouvant face à soi et voyant qui vous êtes vraiment et ce qui est important. La chanson est triomphante et émouvante pour moi parce que c’était un moment de prise de conscience pour éliminer les choses qui n’étaient pas bonnes et pour faire le choix de m’améliorer. Cela se connecte également à un thème plus profond sur nous en tant que société et sur la façon dont nous devons examiner la façon dont nous nous traitons, les uns les autres ainsi que le monde.”

APPORTE-MOI L’HORIZON a récemment célébré un Royaume-Uni n ° 1 avec son EP “Post Humain: Horreur de Survie”, qui a été diffusé plus de 450 millions de fois et vendu plus de 300 000 dans le monde, démontrant l’incroyable volonté du groupe d’explorer et de repousser ses propres limites créatives au plus fort de la pandémie mondiale. L’EP est devenu l’un de leurs morceaux de musique les plus complexes et les plus variés à ce jour et leur a été acclamé par la critique.

Les quatre singles seuls de “Post Humain: Horreur de Survie” accumulé plus de 250 millions de flux sur toutes les plateformes à ce jour.

“DiE4u” vient avant une tournée des arènes à guichets fermés au Royaume-Uni et APPORTE-MOI L’HORIZONl’apparition de NŒUD COULANT‘s Fête des nœuds au Banc Of California Stadium de Los Angeles le 5 novembre.

Crédit photo: Reece Owen



