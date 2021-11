Apportez votre musique n’importe où avec ce superbe haut-parleur Bluetooth JBL à moins de 30 $

Les haut-parleurs Bluetooth ont remplacé les boombox avec une excellente qualité audio pour leur taille et leurs caractéristiques telles que la résistance à l’eau. Le JBL Go 2 est un haut-parleur Bluetooth compact avec une résistance à l’eau IPX7 et une autonomie de 5 heures à seulement 29,95 $ pour Cyber ​​Monday chez B&H. Il est également disponible en quatre couleurs vives, que vous souhaitiez Deep Sea Blue, Midnight Black, Ruby Red, Slate Navy.

Ce haut-parleur dispose d’une entrée auxiliaire de 3,5 mm et d’un port micro-USB pour le chargement sous un couvercle en caoutchouc. En plus, vous obtenez des boutons de volume et de mode d’appairage. Si vous l’associez à votre téléphone, vous pouvez l’utiliser pour passer des appels sur haut-parleur.

Il est toujours agréable d’avoir un haut-parleur Bluetooth compact à portée de main pour pouvoir écouter de la musique avec vos amis quand et où que vous soyez. Cette enceinte est parfaite pour les sorties à la piscine ou à la plage grâce à sa résistance à l’eau. Si vous le laissez tomber dans l’eau ou s’il est éclaboussé, il n’y a rien à craindre et vous pouvez simplement continuer à écouter.

Emportez votre musique partout avec ce haut-parleur Bluetooth JBL GO 2 compact pour moins de 30 $

Enceinte portative sans fil JBL GO 2 | 5 $ de rabais



L’enceinte sans fil portable JBL GO 2 offre une qualité sonore impressionnante pour sa taille. Ce haut-parleur se connecte via Bluetooth, prend en charge les appels sur haut-parleur et se glisse facilement dans la poche de votre sac ou de votre veste.

29,95 $ chez B&H

Ce haut-parleur est petit à un peu plus de 3 pouces au plus large. Néanmoins, il parvient à contenir une batterie de 730 mAh, ce qui lui permet de durer jusqu’à cinq heures de lecture. Il ne fait également que 6,9 ​​onces, vous pouvez donc le déposer dans votre sac même si vous n’êtes pas sûr d’en avoir besoin. Si vous venez d’acquérir un nouveau téléphone avec les meilleures offres Cyber ​​Monday Android, ce haut-parleur est un excellent moyen de faire passer son son au niveau supérieur sans avoir besoin d’une prise casque.

