Apportez Young déchiqueter le champion

Bien qu’ils viennent de perdre De’Andre Hunter, qui sera absent du terrain pendant deux mois avec un tendon déchiré au poignet droit, les Atlanta Hawks ont des raisons de sourire. Vous venez de battre le champion. Cela ne semble pas être une étape importante si nous restons simplement là, mais il y a plus de contexte. Les Bucks sont ceux qui les ont écartés la saison dernière, le meilleur des cinq dernières années pour une structure qui continue de se régénérer et vise haut. L’équipe de Nate McMillan traverse une période difficile, sans plus de victimes que déjà compté et traverse des difficultés pour élaborer un plan qui les conduira à obtenir plus de victoires. Tout semble à sa place, oui, mais pas du tout : jusqu’à aujourd’hui il y a eu six défaites consécutives et huit lors des dix dernières rencontres. À domicile, ils ont conquis le quatrième des cinq qu’ils ont et ils l’ont fait en frappant la table, surtout un joueur, pour essayer d’en faire l’impulsion qui les prend. Trae Young pourrait avec Giannis Antetokounmpo et avec les défenseurs qui le mettaient pour mener ses coéquipiers à la victoire, qui a été donnée par 120-100.

Ce n’est pas non plus comme si Milwaukee avait connu un bon début de saison, mais dans leur cas, ils ont dû jouer des matchs sans Holiday et ils ont toujours Lopez absent. Ce n’est pas la même situation. Pour Atlanta, il était important de frapper le coup ici, pour cette revanche mais aussi pour montrer que le leur ne devrait être qu’une bosse. Et garçon qu’il a. Une maîtrise plus ou moins nette du jeu et une vingtaine de différentiel avec sa star au top. La performance de Trae Young, à encadrer : 42 + 10 + 8.