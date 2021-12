Appréciation: DJ Lynnée Denise se souvient des crochets de sonnette d’un ami

« Je suis poussé à écrire, poussé par un désir constant de chorégraphier, de rassembler les mots dans des motifs et des configurations qui émeuvent l’esprit. »

J’ai rencontré Bell Hooks en 2014. Elle a été l’une des principales collaboratrices du développement d’un concept que j’appelle DJ Scholarship. En fait, l’idée – de repositionner le rôle du DJ d’organisateur de soirées à celui d’archiviste, de dépositaire culturel et de spécialiste de l’information sur la musique à valeur critique – a émergé d’une mixtape commandée, « Soulful Critical Thought : bell hooks and the Making of a DJ Savant. » Mes sélections étaient fidèles à qui je pensais que les crochets étaient, à la fois dans et au-delà de l’impression. Et ce qu’elle était était un génie. Elle était vulnérable et complexe, pointue et sans honte de la façon dont elle marchait dans le monde. Et avec courage, discipline et dévouement, elle m’a permis d’exister.

Placer ses idées sur les platines a créé une bande-son de sa gamme et de sa rigueur. La mixtape l’a poussée à m’inviter à Berea, dans le Kentucky, à plusieurs reprises. Nous avons rompu le pain, partagé des histoires intimes sur nos histoires et échangé des visions de notre avenir. Dans sa maison, elle a indiqué ses biens et lieux les plus précieux : ses livres, sa cuisine, son espace de méditation.

Quand elle était malade au cours des deux dernières années, J’ai visité Bell plusieurs fois. Sachant qu’elle était seule, je lui ai envoyé de la poésie et des teintures. Lorsque nous nous sommes entretenus par téléphone, elle a parlé de ne pas vouloir mourir seule – et de ne pas vouloir faire partie d’un héritage d’universitaires noires qui meurent prématurément, sont citées, fouillées, ont rendu une figure autrefois dans les archives sans être pleinement honorées pour leur complexité.

La question de l’héritage des hameçons est urgente et légitimement exigeante. Nous lui devons le soin savant réservé à des hommes comme Frederick Douglass et Frantz Fanon, car bell était tout aussi profond et prolifique. Nous gardons son souvenir proche de Toni Morrison, dont elle a étudié le travail tout au long de sa thèse de 1983. hooks était une voix influente dans la légendaire bourse de Saidiya Hartman, son ancien assistant de professeur à Yale. Elle fait partie d’une lignée de femmes qui font appel à divers genres littéraires pour accéder aux mondes de la vie intérieure des Noirs. Son écriture est un témoignage de la poétique passionnée de la performance noire.

Nous ne remercierons jamais assez les crochets de sonnette. Elle était une éducatrice et une intellectuelle publique qui a écrit à la main les premiers brouillons de tous ses livres. Elle a conçu des conférences critiques dans l’esprit fougueux de son arrière-grand-mère maternelle et homonyme (choisie) Bell Sarah Hooks, née en 1893. Elle était le produit de nombreuses femmes noires du Sud dont le féminisme de métayage a façonné la voix qui nous entoure. Nous devons des crochets de cloche pour la façon dont elle a posé son corps sur la ligne de front universitaire – comment elle a nuancé les questions sur la vie des Noirs qui nous ont préparés à une liberté plus imaginable.

Une stratégie pour atteindre cette liberté, croyait-elle, était l’amour radical. les crochets de cloche ont donné aux femmes noires une nouvelle façon de comprendre la vie d’un esprit comme point de départ pour l’activisme et la transformation personnelle. Merci n’a jamais suffi.

Figure centrale de la pensée féministe noire, elle nous a obligés à prendre en compte à quel point le patriarcat apparaît parfois sur le visage de nos mères. Elle a contribué à apporter un nouveau langage à notre critique de la culture populaire, à montrer comment l’héritage de l’esclavage s’est révélé à travers l’imaginaire américain. Mais la qualifier de critique culturelle ne suffit pas. Sa conviction que le « patriarcat capitaliste de la suprématie blanche impérialiste » est un système actif qui vit en nous tous signifie que la liberté imaginée est pour nous tous ou pour aucun d’entre nous. C’est une provocation qu’elle a canalisée à travers de multiples disciplines – critique, spécialiste du cinéma, professeur de littérature et intellectuel public. L’insistance radicale de Bell Hooks sur le fait que l’impérialisme, la suprématie blanche, le capitalisme et le patriarcat sont liés est tout aussi pertinente en ce siècle que la prédiction de WEB Du Bois selon laquelle le problème du siècle dernier serait la ligne de couleur.

Nous lui devons la manière dont nous nous sommes enveloppés dans sa curiosité intellectuelle, qui est devenue un champ de force autour du peuple noir sur lequel elle a mis la main théorique. Des mains qui se sont inspirées de la littérature de gauche, de la psychologie bouddhiste, des arguments émouvants et des interventions solides contre le capitalisme racialisé et genré. Nous devons offrir nos propres contributions et corpus de travail parce que les crochets en cloche nous ont donné une boussole hors de l’ombre. Nous avons tous trouvé un morceau de nous-mêmes dans la multiplicité des curiosités qu’elle portait dans sa pratique de la lecture, de l’écriture et de l’écoute.

Quiconque s’engage dans son travail doit maintenant se poser des questions plus approfondies sur les soins en tant que partie inhérente du travail de mémoire collective féministe noire. Elle m’a dit que si la théorie ne change pas la vie, elle mérite moins son attention. Dans les dernières années de sa vie, elle a tourné cette attention vers l’amour et le mystère. Les livres mystères occupaient de l’espace dans chaque pièce. Elle avait des rituels pour combler l’espace d’incertitude, de solitude et de fatigue pandémique. Les rituels l’ont portée à travers les saisons.

Les décès de décembre sont particulièrement difficiles. Ils détiennent le calme de la réflexion hivernale. Greg Tate, James Brown et Teena Marie nous ont quittés des jours ou des semaines avant la nouvelle année. Ainsi, lorsque j’ai appris que l’état de Bell Hooks était en déclin et que j’ai tenu sa main dans ses derniers jours, je l’ai remerciée pour ce qu’elle m’a donné – et pour nous – avant qu’elle ne fasse la transition dans sa maison d’avant l’hiver du Kentucky.

Denise est une artiste, universitaire, écrivain et DJ dont le travail reflète les mouvements culturels underground. Originaire de LA, elle est professeure invitée Sterling Brown ’22 en études africaines au Williams College.